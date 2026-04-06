Corregidora, 6 de abril de 2026. — El municipio de Corregidora concluyó el periodo vacacional de Semana Santa 2026 sin incidentes graves que lamentar y con alrededor de 180 personas remitidas al juzgado cívico durante los días de mayor afluencia.

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Ángel Rangel Nieves, atribuyó el resultado al despliegue coordinado entre corporaciones locales, estatales y federales que operó en presas, bordos, plazas comerciales, vialidades y sedes de actividades religiosas del territorio.

El balance llega después de que las autoridades queretanas activaran el pasado 2 de abril el operativo de prevención y seguridad en los 18 municipios del estado, diseñado específicamente para el periodo vacacional con vigilancia en cuerpos de agua, balnearios, hoteles con alberca y eventos de gran convocatoria litúrgica.

Corregidora, por su colindancia con Guanajuato y su alta densidad comercial, figuraba entre las demarcaciones con mayor carga operativa.

Rangel Nieves precisó que los puntos de concentración masiva, incluidas las actividades religiosas de mayor afluencia y los centros comerciales abarrotados durante el asueto, se desarrollaron sin contratiempos.

También las carreteras y vialidades locales registraron tranquilidad pese al incremento en la movilidad de quienes decidieron permanecer en la ciudad durante los días de asueto.

El funcionario indicó que las presas y bordos del municipio —históricamente el punto de mayor preocupación durante este tipo de periodos— cerraron sin accidentes gracias al despliegue conjunto entre Protección Civil, la Policía Estatal, elementos federales de la Guardia Nacional y la Sedena en ubicaciones específicas.

Ángel Rangel Nieves, titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Corregidora, durante informe del operativo vacacional. rotativo.com.mx

"Tuvimos saldo blanco en toda la actividad religiosa, en plazas comerciales que estuvieron abarrotadas, en nuestras carreteras y también en presas y bordos, que era un tema que históricamente preocupaba", aseveró.

Corregidora reporta 180 remitidos al juzgado cívico en Semana Santa

La estrategia operativa priorizó la atención a reportes ciudadanos canalizados por el 911, particularmente para evitar que personas bajo efectos del alcohol tomaran el volante.

A esto se sumaron filtros de revisión implementados en coordinación con autoridades estatales en distintos puntos del municipio, parte del esquema que la Secretaría de Seguridad Pública Municipal ha mantenido durante periodos vacacionales recientes.

Como parte del saldo operativo, Rangel Nieves confirmó que algunos casos adicionales fueron turnados a la Fiscalía General del Estado por la comisión de delitos en flagrancia, aunque subrayó que ninguna de esas situaciones escaló a niveles de preocupación mayor ni derivó en pérdidas humanas.

"Tuvimos alrededor de 180 personas remitidas a juzgado cívico en los días de mayor afluencia, además de algunos casos turnados a la Fiscalía por delitos en flagrancia", expuso el secretario.

¿Hubo sanciones por desperdicio de agua en Corregidora esta Semana Santa?

El titular de la dependencia también descartó que alguna persona fuera multada por desperdicio de agua durante el periodo, pese a que los operativos de verificación sobre esta conducta se mantuvieron activos.

La observación resulta relevante porque Corregidora forma parte de la zona metropolitana donde la presión sobre el recurso hídrico se ha convertido en un tema recurrente para las autoridades municipales.

La coordinación interinstitucional activada para estos días tiene antecedentes inmediatos en esquemas similares. En enero, el propio Rangel Nieves encabezó la mesa con líderes tianguistas que derivó en un operativo de seguridad para el Día de Reyes 2026, con patrullajes intensificados y supervisión de Protección Civil en las principales zonas comerciales entre el 3 y el 6 de enero, bajo la misma lógica de prevención aplicada ahora durante la Semana Mayor.

El cierre del periodo vacacional coincide con el regreso escolar programado para el 13 de abril, luego de 17 días continuos de alta movilidad familiar en toda la entidad.

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal mantendrá sus protocolos de vigilancia habituales en el territorio, con énfasis en los puntos donde la afluencia ciudadana regresará a niveles cotidianos tras el cierre del asueto administrativo y religioso.