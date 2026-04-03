Querétaro, 3 de abril de 2026. —Con una cruz a cuestas y decenas de vecinos acompañando cada estación entre rezos y polvo, la comunidad de Santa María Magdalena celebró este Viernes Santo su tradicional viacrucis en las calles de esta delegación de la capital queretana. Niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad dieron vida a la representación de la Pasión de Cristo en un recorrido que transformó banquetas en gradas y esquinas en escenarios improvisados de una tradición que la colonia se niega a soltar.

Participantes en la representación de la Pasión de Cristo cargan la cruz por las calles de Santa María Magdalena, Querétaro. rotativo.com.mx

No son actores. Son comerciantes, estudiantes, madres de familia y hombres de distintos oficios que ensayan durante semanas y se preparan espiritualmente para cargar con un papel que, según los propios participantes, heredaron de sus abuelos. En Querétaro, las representaciones del viacrucis durante la Semana Santa constituyen una de las expresiones religiosas con mayor arraigo: en 2024, Protección Civil estatal contabilizó más de 50 mil asistentes en viacrucis de todo el estado.

Participantes en la representación de la Pasión de Cristo cargan la cruz por las calles de Santa María Magdalena, Querétaro. rotativo.com.mx

Desde temprano, las familias sacaron sillas a la banqueta y levantaron sombras con lonas y cartones. El calor no movió a nadie. La espera, dicen quienes llevan años asistiendo, también forma parte del rito. Una oración colectiva marcó el arranque y, poco a poco, las calles dejaron de ser Santa María Magdalena para convertirse en Jerusalén.

Participantes en la representación de la Pasión de Cristo cargan la cruz por las calles de Santa María Magdalena, Querétaro. rotativo.com.mx

Viacrucis en Santa María Magdalena: la Pasión entre vecinos y fe

El momento más crudo llegó cuando quien encarnó a Jesús levantó la cruz. El trayecto no fue breve. Cada caída levantaba tierra suelta del pavimento; cada golpe escénico arrancaba gestos de dolor entre los espectadores. Algunos lloraban en silencio, otros rezaban en voz alta. La Cuaresma y la Semana Santa en Querétaro mantienen ese poder de congregar a comunidades enteras alrededor de expresiones de fe que rebasan el ámbito del templo.

Participantes en la representación de la Pasión de Cristo cargan la cruz por las calles de Santa María Magdalena, Querétaro. rotativo.com.mx

La representación tiene años de realizarse y ha resistido la urbanización, episodios de inseguridad y la pausa que impuso la pandemia de COVID-19. Regresa cada Viernes Santo con una fuerza que los vecinos atribuyen a la identidad misma de la colonia. Las casas se convirtieron en tribunas; el atrio de la parroquia fue el punto final, donde se escenificó la crucifixión y se pronunciaron las Siete Palabras ante una explanada llena.

Participantes en la representación de la Pasión de Cristo cargan la cruz por las calles de Santa María Magdalena, Querétaro. rotativo.com.mx

¿Quiénes asisten al viacrucis de Santa María Magdalena?

La convocatoria desbordó la propia colonia. Vecinos de otras zonas de la capital llegaron expresamente para presenciar la representación. Entre los asistentes destacaba la presencia de adultos mayores acompañados de sus familias, muchos con rosarios en mano. Alrededor de la explanada donde se desarrolló buena parte de la escenificación, puestos de guajolotes, enchiladas, gorditas, aguas frescas y papas aprovecharon la afluencia que generan las celebraciones de Semana Santa en distintos puntos del estado.

Participantes en la representación de la Pasión de Cristo cargan la cruz por las calles de Santa María Magdalena, Querétaro. rotativo.com.mx

Elementos de la Policía de Prevención e inspectores municipales supervisaron el recorrido para garantizar que la representación se llevara a cabo sin contratiempos, como parte del operativo de Semana Santa que abarca los 18 municipios de Querétaro.