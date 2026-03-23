San Juan del Río, 23 de marzo de 2026. — Trece comunidades del municipio de San Juan del Río llevarán a cabo representaciones del viacrucis durante la Semana Santa 2026, con la comunidad de El Valle como la de mayor convocatoria: solo el Viernes Santo recibe miles de personas de distintas partes del estado y la región.

El número fue confirmado este lunes por el director de Protección Civil, Raciel Alejandro Luna Zúñiga, durante la presentación del operativo vacacional.

Cada evento requiere permiso municipal tramitado ante la Secretaría de Gobierno, con la condición de disponer de una ambulancia durante toda la representación.

La dimensión religiosa del periodo es parte central del operativo municipal. El alcalde Roberto Cabrera Valencia y el párroco Jorge Hernández Nieto —titular de la parroquia de San Juan Bautista, la más antigua de la ciudad— coincidieron en señalar que las 14 iglesias del municipio tendrán actividades desde el Domingo de Ramos: misas, procesiones, visita a los siete templos y verbenas populares en colonias y barrios.

La participación del párroco en la conferencia de prensa oficial es, en sí misma, indicativa del peso que el turismo religioso en San Juan del Río tiene como motor de la temporada vacacional.





La comunidad de El Valle es la sede del viacrucis más multitudinario del municipio; el Viernes Santo convoca a miles de personas de distintas partes del estado de Querétaro. Foto: Martín García.

Cazadero: una ausencia que ya cumple una década

El cuestionamiento más directo de la sesión vino de la prensa local: la comunidad de Cazadero, históricamente una de las sedes del viacrucis más concurridas del municipio, lleva cerca de diez años sin realizar la representación.

Ni el alcalde ni el párroco ofrecieron una explicación concreta sobre las causas; Cabrera Valencia señaló que la decisión corresponde a quienes organizan el evento y reiteró que el municipio estará listo para brindar seguridad en cualquier lugar donde se realice.

La pregunta quedó sin una respuesta que aclare si hay gestiones en curso para recuperar esa tradición.

Mientras tanto, las obras de restauración en varios templos históricos suman un atractivo adicional. El Sacromonte, la parroquia principal y el templo de San Juan Bautista están en proceso de rehabilitación, lo que en opinión de las autoridades municipales potencia la oferta de turismo de fe para visitantes del corredor Querétaro-San Juan del Río-Tequisquiapan.

El municipio no organiza festivales ni eventos de entretenimiento paralelos durante Semana Santa, decisión de la administración 2021-2027 que se mantiene sin cambios.

La Secretaría de Gobierno municipal indicó que los organizadores de viacrucis que aún no hayan tramitado su permiso deben acercarse a esa dependencia a la brevedad, dado que la semana entrante comienzan formalmente las actividades con la suspensión de clases en todos los niveles educativos.