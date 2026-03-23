Trece comunidades de San Juan del Río realizarán viacrucis en Semana Santa con presencia de seguridad en cada evento

Municipio exige ambulancia y permiso oficial para autorizar cada representación; El Valle recibe miles de personas solo el Viernes Santo.

Representación del viacrucis en comunidad rural de San Juan del Río, Querétaro, durante Semana Santa

La comunidad de El Valle es la sede del viacrucis más multitudinario del municipio; el Viernes Santo convoca a miles de personas de distintas partes del estado de Querétaro.

Foto: Archivo.
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 23, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 23 de marzo de 2026. — Trece comunidades del municipio de San Juan del Río llevarán a cabo representaciones del viacrucis durante la Semana Santa 2026, con la comunidad de El Valle como la de mayor convocatoria: solo el Viernes Santo recibe miles de personas de distintas partes del estado y la región.

El número fue confirmado este lunes por el director de Protección Civil, Raciel Alejandro Luna Zúñiga, durante la presentación del operativo vacacional.

Cada evento requiere permiso municipal tramitado ante la Secretaría de Gobierno, con la condición de disponer de una ambulancia durante toda la representación.

La dimensión religiosa del periodo es parte central del operativo municipal. El alcalde Roberto Cabrera Valencia y el párroco Jorge Hernández Nieto —titular de la parroquia de San Juan Bautista, la más antigua de la ciudad— coincidieron en señalar que las 14 iglesias del municipio tendrán actividades desde el Domingo de Ramos: misas, procesiones, visita a los siete templos y verbenas populares en colonias y barrios.

La participación del párroco en la conferencia de prensa oficial es, en sí misma, indicativa del peso que el turismo religioso en San Juan del Río tiene como motor de la temporada vacacional.


Representaci\u00f3n del viacrucis en comunidad rural de San Juan del R\u00edo, Quer\u00e9taro, durante Semana Santa La comunidad de El Valle es la sede del viacrucis más multitudinario del municipio; el Viernes Santo convoca a miles de personas de distintas partes del estado de Querétaro. Foto: Martín García.

Cazadero: una ausencia que ya cumple una década

El cuestionamiento más directo de la sesión vino de la prensa local: la comunidad de Cazadero, históricamente una de las sedes del viacrucis más concurridas del municipio, lleva cerca de diez años sin realizar la representación.

Ni el alcalde ni el párroco ofrecieron una explicación concreta sobre las causas; Cabrera Valencia señaló que la decisión corresponde a quienes organizan el evento y reiteró que el municipio estará listo para brindar seguridad en cualquier lugar donde se realice.

La pregunta quedó sin una respuesta que aclare si hay gestiones en curso para recuperar esa tradición.

Mientras tanto, las obras de restauración en varios templos históricos suman un atractivo adicional. El Sacromonte, la parroquia principal y el templo de San Juan Bautista están en proceso de rehabilitación, lo que en opinión de las autoridades municipales potencia la oferta de turismo de fe para visitantes del corredor Querétaro-San Juan del Río-Tequisquiapan.

El municipio no organiza festivales ni eventos de entretenimiento paralelos durante Semana Santa, decisión de la administración 2021-2027 que se mantiene sin cambios.

La Secretaría de Gobierno municipal indicó que los organizadores de viacrucis que aún no hayan tramitado su permiso deben acercarse a esa dependencia a la brevedad, dado que la semana entrante comienzan formalmente las actividades con la suspensión de clases en todos los niveles educativos.

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