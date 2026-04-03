Miles reviven la Pasión de Cristo en el Viacrucis de La Valla, San Juan del Río

Actores de la propia comunidad escenifican la Pasión de Cristo entre tierras de cultivo y la cuesta pedregosa del cerro de El Calvario ante miles de asistentes.

Miles de fieles presencian el viacrucis vivencial en el cerro de El Calvario en La Valla, San Juan del Río, Viernes Santo 2026

Miles de familias acompañan la procesión del viacrucis por la explanada de tierras agrícolas en La Valla, Viernes Santo 2026.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 03, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 3 de abril de 2026. —Miles de personas se congregaron este Viernes Santo en la comunidad de La Valla para presenciar el viacrucis vivencial más concurrido de San Juan del Río, una representación que partió desde una explanada de tierras agrícolas y culminó con la crucifixión en la cima del cerro de El Calvario.

Elementos de Protección Civil, el Heroico Cuerpo de Bomberos, la Policía Municipal y la Policía Estatal desplegaron un operativo con rondines permanentes para resguardar a los asistentes.

La tradición acumula más de cuatro décadas ininterrumpidas —salvo el paréntesis de tres años por la pandemia entre 2020 y 2022— y se ha consolidado como el evento religioso de mayor convocatoria en el municipio durante la Semana Santa en San Juan del Río. En ediciones recientes, la asistencia superó las ocho mil personas según cifras del gobierno municipal.

Este año la afluencia fue igual de nutrida: familias enteras con sombrillas, gorras y botellas de agua ocuparon desde temprana hora los puntos con mejor vista a lo largo de un recorrido que atraviesa parcelas de cultivo antes de encarar la subida al cerro.

Tierra, polvo y piedras: el viacrucis vivencial de La Valla

La procesión arrancó al mediodía con la sentencia de Pilato y la imposición de la cruz. El actor que interpretó a Jesús —vecino de La Valla, como la totalidad del elenco— cargó el pesado madero sobre los hombros y comenzó a avanzar por el terreno irregular de la zona agrícola, entre tierra suelta y surcos secos.

El calor apretaba y el polvo que levantaban los cientos de pies descalzos y huaraches del público se mezclaba con el humo del copal que perfumaba las estaciones.

La cuesta del cerro de El Calvario fue el tramo más exigente. Las piedras sueltas y la pendiente convirtieron las caídas de Cristo en algo más que actuación: el peso de la cruz, la inclinación del terreno y las altas temperaturas bastaron para que el agotamiento del joven actor fuera completamente real. El público trepó detrás de la procesión entre matorrales y rocas, decidido a no perderse el desenlace en la explanada de la parte alta.

¿Cómo fue la crucifixión en el cerro de El Calvario en La Valla?

En la cima, el sistema de audio amplificó las palabras de perdón mientras los soldados romanos clavaban al actor sobre la cruz. El viento levantaba polvo del terreno y el sol caía sin tregua sobre los miles de asistentes que contemplaban la escena en silencio. Tras la representación de la muerte y el descendimiento, un aplauso prolongado resonó cerro abajo. El actor que personificó a Jesús, visiblemente exhausto, fue auxiliado por compañeros del elenco apenas concluyó la representación del viacrucis vivencial en La Valla.

Todos los participantes —actores, utileros, encargados de audio y escenografía— son vecinos de esta comunidad rural. La organización corre por cuenta de un comité local que durante semanas prepara vestuario, ensayos y logística. En años anteriores, la producción ha involucrado a más de 80 actores y cerca de 90 personas en labores técnicas, cifras que reflejan el arraigo de una tradición que La Valla considera parte central de su identidad como el viacrucis más grande de San Juan del Río.

El operativo de seguridad contó con ambulancias apostadas en puntos estratégicos del recorrido, como lo exige el permiso municipal tramitado ante la Secretaría de Gobierno. Elementos de tránsito cerraron los accesos vehiculares a la comunidad y la Coordinación de Protección Civil Municipal mantuvo vigilancia ante las altas temperaturas registradas durante la jornada. Los rondines de la policía municipal y estatal cubrieron calles aledañas y accesos para inhibir cualquier incidente.

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal, encabezada por Orlando Chávez Landaverde, había anticipado desde la presentación del operativo de Semana Santa que La Valla recibiría atención prioritaria por el volumen de asistentes. Al cierre de la jornada, las autoridades reportaron saldo blanco.

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