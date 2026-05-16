Va a prisión por robo en Álamos Segunda Sección de Querétaro

Jueza de Control impone prisión preventiva justificada por riesgo de sustracción al carecer de domicilio fijo

Personal de la Fiscalía General del Estado presenta imputado vinculado a proceso por robo en colonia Álamos Segunda Sección de Querétaro

Personal de la Fiscalía General del Estado de Querétaro presenta al imputado vinculado a proceso por robo calificado.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 16, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 16 de mayo de 2026.— Eloy "N" enfrentará el proceso penal en prisión preventiva justificada por un robo calificado cometido el 17 de abril en un inmueble de la colonia Álamos Segunda Sección, en el municipio de Querétaro, resolvió la jueza de Control que conoció del caso.

La medida cautelar se impuso por riesgo de sustracción, al carecer el imputado de domicilio fijo donde pueda ser localizado, informó la Fiscalía General del Estado.

El juzgador otorgó dos meses para que el Ministerio Público integre la investigación complementaria.

La resolución llega en un periodo donde el robo a casa habitación retrocedió 60% durante el primer trimestre de 2026 en el estado, según el balance que presentó el gobernador Mauricio Kuri González junto con los titulares de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General del Estado el 14 de abril.

Pese al descenso, los delitos patrimoniales concentraron 47% de las carpetas abiertas en el primer bimestre del año en la entidad, conforme al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

De acuerdo con la carpeta de investigación, el imputado ingresó al domicilio ubicado en calle Chopo y sustrajo diversos objetos propiedad de la víctima.

Posteriormente, los bienes fueron cargados hacia una camioneta estacionada al exterior del inmueble para sacarlos del lugar. La Fiscalía no precisó el valor estimado de lo sustraído ni el listado de objetos asegurados.

La detención se concretó con apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro.

Personal adscrito a la dependencia estatal y la Policía de Investigación del Delito llevaron al detenido ante el juzgado, donde la autoridad judicial calificó de legal la captura y formalizó la imputación.

Robo a casa habitación cae 60% en Querétaro

El caso se suma a la cadena de procesos por robo a domicilio que la Fiscalía estatal ha judicializado en semanas recientes.

El 9 de marzo, dos personas fueron vinculadas en el Fraccionamiento Altozano por robo y despojo calificados; el 23 de abril, otros cuatro detenidos cayeron en cateos coordinados de la estrategia Sinergia en la capital, donde los delitos patrimoniales bajaron 9% durante el primer trimestre.

¿Qué sigue tras la vinculación a proceso?

Eloy "N" permanecerá tras las rejas durante los dos meses fijados como plazo procesal. Al cierre de ese periodo, el Ministerio Público deberá determinar si formula acusación o cierra la carpeta.

La estrategia patrimonial de la Fiscalía ha empujado prisión preventiva justificada cuando se acredita riesgo de fuga o ausencia de arraigo del imputado, criterio que se replicó en este expediente.

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