Guanajuato, 17 de septiembre de 2026.- Autoridades federales y estatales aseguraron aproximadamente 59 millones de litros de presunto hidrocarburo ilícito —gasolina Magna, Premium y diésel— en un inmueble de este municipio, tras un cateo autorizado por un juez federal. No hubo personas detenidas.

El operativo, informado este jueves por el secretario de Seguridad y Paz de Guanajuato, Juan Mauro González Martínez, fue resultado de trabajos de investigación y coordinación entre instancias federales y estatales. De acuerdo con el funcionario, las labores partieron del rastreo de la ruta de una pipa asegurada previamente, cuyos indicios condujeron hasta el predio intervenido.

"59 millones de litros de presunto hidrocarburo asegurados en una sola intervención. Esa es la dimensión de la operación realizada en San José Iturbide como resultado de trabajos de investigación y coordinación entre autoridades federales y estatales", declaró González Martínez a través de sus canales oficiales.

En el predio quedaron asegurados diez tanques de almacenamiento de gran capacidad, tres unidades de carga —entre camiones y pipas— y diversos contenedores, además de documentación relacionada con la operación del inmueble.

Los indicios quedaron a disposición del Ministerio Público Federal de la Fiscalía General de la República, que determinará la cantidad definitiva del producto, su naturaleza, procedencia y legalidad. "El cateo y los aseguramientos forman parte de una investigación en curso y no determinan responsabilidades por sí mismas", aclaró el secretario estatal.

Pese a la magnitud del hallazgo, la FGR no ha emitido un pronunciamiento propio sobre el caso; toda la información disponible hasta el momento proviene únicamente de la vocería estatal. El aseguramiento supera casi cuatro veces los 15 millones 480 mil litros decomisados en julio de 2025 en Coahuila, hasta ahora el mayor registrado durante el actual sexenio federal.