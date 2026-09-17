Detienen a "El Fiera" y "El Coreano" por extorsión

Mario "N" y Juvenal "N" enfrentan cargos por extorsión agravada, homicidio y asociación delictuosa; la célula operaba en Tabasco

Ficha de identificación oficial, con logotipos de Defensa, Seguridad, FGR y Guardia Nacional, de un hombre detenido por extorsión en Guadalajara, Jalisco, con los ojos cubiertos.

Autoridades detuvieron en Guadalajara, Jalisco, a dos hombres con órdenes de aprehensión por extorsión agravada, homicidio y asociación delictuosa, dentro de la Estrategia Nacional contra la Extorsión. Se presumen inocentes en tanto la autoridad judicial resuelva su situación jurídica.

Gobierno de México (SSPC / Defensa / FGR / Guardia Nacional)
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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Sep 17, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
Con una sonrisa cálida y una presencia profesional frente a la cámara, Mariana ha logrado conectar con las audiencias, entregando reportajes que van desde sucesos sociales y culturales hasta temas de interés general y actualidad nacional.

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- Noticias nacionales: política, sociedad, cultura y sucesos relevantes.
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Jalisco, 17 de septiembre de 2026.- Mario "N", alias "El Fiera", y Juvenal "N", alias "El Coreano", fueron detenidos en Guadalajara luego de que autoridades federales cumplimentaran las órdenes de aprehensión que pesaban en su contra por los delitos de extorsión agravada, homicidio y asociación delictuosa, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

La detención se ejecutó como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, instruida por la presidenta Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con las investigaciones, la organización a la que pertenecían los detenidos realizaba comunicaciones extorsivas contra 77 sucursales del sector cárnico, mediante números obtenidos en plataformas de internet para dificultar su localización.

Trabajos de inteligencia e investigación permitieron ubicar a Mario "N" y a Juvenal "N", y cumplimentar en su contra las órdenes de captura.

Con estas dos detenciones suman ocho los integrantes de esta organización delictiva, que operaba en el estado de Tabasco, capturados hasta el momento.

En el operativo participaron la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia, la Fiscalía General del Estado de Tabasco y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco.

seguridad criminalidad sucesos jalisco

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