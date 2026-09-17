Jalisco, 17 de septiembre de 2026.- Mario "N", alias "El Fiera", y Juvenal "N", alias "El Coreano", fueron detenidos en Guadalajara luego de que autoridades federales cumplimentaran las órdenes de aprehensión que pesaban en su contra por los delitos de extorsión agravada, homicidio y asociación delictuosa, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

La detención se ejecutó como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, instruida por la presidenta Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con las investigaciones, la organización a la que pertenecían los detenidos realizaba comunicaciones extorsivas contra 77 sucursales del sector cárnico, mediante números obtenidos en plataformas de internet para dificultar su localización.

Trabajos de inteligencia e investigación permitieron ubicar a Mario "N" y a Juvenal "N", y cumplimentar en su contra las órdenes de captura.

Con estas dos detenciones suman ocho los integrantes de esta organización delictiva, que operaba en el estado de Tabasco, capturados hasta el momento.

En el operativo participaron la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia, la Fiscalía General del Estado de Tabasco y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco.