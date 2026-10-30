Servicio médico municipal de San Juan del Río pasa a COSCAMI

  • El Gobierno Municipal atenderá urgencias, especialidad y cirugías en el Centro Hospitalario y abrirá el 3 de noviembre una farmacia en el Centro Cívico.

Doctora con bata blanca y estetoscopio escribe en un portapapeles durante una consulta médica con un paciente

El Gobierno Municipal de San Juan del Río informó que urgencias, especialidad y cirugías de los trabajadores municipales se atenderán en COSCAMI.

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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Oct 30, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 30 de octubre de 2026.- El Gobierno Municipal de San Juan del Río informó que los trabajadores municipales recibirán atención de urgencias, especialidad y cirugías en el Centro Hospitalario COSCAMI, bajo un nuevo esquema de servicio médico.

La administración lo estableció después de iniciar la rescisión del contrato con quien prestaba el servicio, al que atribuyó incumplimiento.

Con el cambio, los tres tipos de atención quedan concentrados en un solo centro hospitalario. El Gobierno Municipal señaló que el esquema asegura la continuidad de los tratamientos de los trabajadores.

La administración sostuvo que el servicio médico y de farmacia para todo el personal municipal está plenamente garantizado y que la atención se mantiene para los trabajadores y también para sus familias.

A partir del 3 de noviembre operará una nueva farmacia en el Centro Cívico, donde se entregarán los medicamentos que requieran los trabajadores.

san juan del rio gobierno salud

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