San Juan del Río, 30 de octubre de 2026.- El Gobierno Municipal de San Juan del Río informó que los trabajadores municipales recibirán atención de urgencias, especialidad y cirugías en el Centro Hospitalario COSCAMI, bajo un nuevo esquema de servicio médico.
La administración lo estableció después de iniciar la rescisión del contrato con quien prestaba el servicio, al que atribuyó incumplimiento.
Con el cambio, los tres tipos de atención quedan concentrados en un solo centro hospitalario. El Gobierno Municipal señaló que el esquema asegura la continuidad de los tratamientos de los trabajadores.
La administración sostuvo que el servicio médico y de farmacia para todo el personal municipal está plenamente garantizado y que la atención se mantiene para los trabajadores y también para sus familias.
A partir del 3 de noviembre operará una nueva farmacia en el Centro Cívico, donde se entregarán los medicamentos que requieran los trabajadores.