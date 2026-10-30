Querétaro, 30 de octubre de 2026.– El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) aprobó el proyecto de presupuesto de egresos de 2027, por 801 millones 443 mil 489 pesos, y tomó protesta a los cinco integrantes del Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) para el Proceso Electoral Local 2026-2027.

El monto se compone de 299 millones 243 mil 978 pesos de gasto ordinario, 476 millones 674 mil 793 pesos para el Proceso Electoral Local 2026-2027 y 25 millones 524 mil 718 pesos para el Proceso Electoral del Poder Judicial.

Del total, 241 millones 190 mil 857 pesos, el 30 por ciento, corresponden al financiamiento público de los ocho partidos políticos, destinado a actividades ordinarias, específicas, electorales y de campaña. Este último rubro incluye también a las candidaturas independientes.

El órgano electoral aprobó además el Programa Operativo Anual 2027. Ambos documentos se remitirán al titular del Poder Ejecutivo y a la LXI Legislatura del Estado de Querétaro.

La consejera electoral Karla Isabel Olvera Moreno describió el proyecto como un ejercicio de planeación, con revisión permanente de prioridades y el compromiso de actuar con eficiencia, responsabilidad y transparencia.

El consejero Daniel Dorantes Guerra sostuvo que el presupuesto responde a necesidades reales y reiteró el compromiso con la legalidad, la transparencia y la responsabilidad.

La consejera presidenta, Grisel Muñiz Rodríguez, afirmó: “Nuestra responsabilidad es construir una gestión impecable, decisiones imparciales y recursos públicos destinados exclusivamente al cumplimiento de nuestros fines institucionales”.

En la sesión extraordinaria estuvieron también la consejera Alma Fabiola Rodríguez Martínez y la secretaria ejecutiva, Noemi Sabino Cabello, así como los representantes de los partidos Carlos Eduardo Flores Carrera, del PAN; Pablo Meré Alcocer, del PRI; Diego Maldonado Amaya, de Movimiento Ciudadano; Luis Eduardo Vázquez Becerril, del Verde Ecologista; Wladislaw Imanol Rodríguez Sánchez, del PT, y Luis Alejandro Pulido Reséndiz, del Partido PAZ.

El Comité Técnico Asesor del PREP quedó integrado a propuesta de la Dirección de Tecnologías de la Información. Lo forman la maestra María Ángela Magdalena Jiménez Grajales, del Tecnológico Nacional de México; la doctora Luisa Ramírez Granados, de la Universidad Autónoma de Querétaro; el ingeniero Arturo Salinas Reyes, de la Universidad Politécnica de Querétaro; el maestro Joel Ángel Bravo Anduaga, del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, y el doctor Héctor Jasso Fuentes, del Cinvestav del Instituto Politécnico Nacional.

Según el Instituto, cumplen los requisitos constitucionales y reglamentarios, y su experiencia abarca estadística, ciencia de datos, tecnologías de la información y la comunicación, investigación y ciencia política.

Antes de la toma de protesta, Muñiz Rodríguez señaló que la colaboración de especialistas e instituciones educativas contribuye al desarrollo, la vigilancia ciudadana y la confianza en el PREP, mecanismo indispensable de información electoral.

Rosa Martha Gómez Cervantes, presidenta de la Comisión Transitoria del PREP, explicó que los perfiles se presentaron a la Comisión y que los expedientes fueron conocidos por las consejerías y los partidos, que no hicieron observaciones.

Olvera Moreno precisó que el Comité asesorará y dará seguimiento al diseño, la implementación y la operación del PREP mediante análisis, estudios, propuestas y recomendaciones, y que sus observaciones permitirán identificar a tiempo lo que deba atenderse.

La consejera Martha Paola Carbajal Zamudio añadió que la organización electoral requiere una perspectiva interdisciplinaria que incluya análisis estadístico, planeación, seguridad, evaluación de riesgos y comprensión de los procesos democráticos.

Para la consejera Violeta Larissa Mesa Lavadores, la asesoría especializada, los principios de las instituciones académicas y la capacidad técnica de las áreas del Instituto son una “garantía” para el PREP.