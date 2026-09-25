Querétaro, 25 de septiembre de 2026.- La Comisión Transitoria del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) presentó el plan de trabajo que fijará los requisitos mínimos, las actividades, los entregables, los periodos de ejecución y las áreas responsables para el diseño, desarrollo y ejecución de ese programa durante el Proceso Electoral Local 2026-2027.

El director de Tecnologías de la Información del IEEQ, Raúl Islas Matadamas, explicó que el documento cumple los requisitos mínimos que marca el Reglamento de Elecciones para el funcionamiento del sistema.

El consejero electoral Daniel Dorantes Guerra agradeció la entrega del plan, que reúne los principios y directrices que se deben seguir de acuerdo con la normatividad aplicable. "Estaremos dando buenas cuentas a la ciudadanía en materia de resultados electorales preliminares", señaló.

La presidenta de la Comisión, la consejera electoral Rosa Martha Gómez Cervantes, dijo que la planeación detalla la ejecución del programa por etapas, a cargo de la instancia interna responsable de su desarrollo. "Seguimos avanzando con cada uno de los entregables y de manera anticipada para que tengan la información de primera mano", expresó.

Gómez Cervantes expuso además el primer informe de la Comisión, en el que la Dirección de Tecnologías de la Información se confirmó como la instancia interna responsable del PREP.

Destacó, además, la firma de convenios de colaboración con instituciones académicas y de investigación para integrar el Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales Preliminares (COTAPREP), cuyos perfiles provienen del Tecnológico Nacional de México Campus Querétaro, la Universidad Politécnica de Querétaro, la Universidad Autónoma de Querétaro, el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional Unidad Querétaro, y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey Campus Querétaro.

Gómez Cervantes recordó que las propuestas cuentan con experiencia en estadística, ciencia de datos, tecnologías de la información y comunicación, investigación y ciencia política.

Sus expedientes estarán a disposición de las consejerías electorales y de las representaciones partidistas para consulta y observaciones a más tardar el 28 de septiembre de este año.

La consejera electoral Karla Isabel Olvera Moreno consideró que las personas que integrarán el Comité tienen amplia experiencia. "Me parece que son las mejores opciones que se pudieron haber elegido para este trabajo; nos van a garantizar seguridad, certeza, profesionalismo e imparcialidad", indicó.

Dorantes Guerra añadió que los perfiles cumplen los requisitos del Reglamento de Elecciones. "A más tardar el 6 de noviembre se estarán conociendo por parte del Consejo General para su aprobación e integración del Comité", afirmó.

El colegiado conoció también el avance en el diseño, implementación y operación del PREP correspondiente al mes de septiembre.

En la sesión participaron la consejera electoral Violeta Larissa Meza Lavadores; la secretaria ejecutiva, Noemi Sabino Cabello; el funcionario de la Dirección de Tecnologías de la Información, Esaú Alvarado Rodríguez; la secretaria técnica de la Comisión, Erika Pérez Ugalde, así como los representantes de los partidos políticos Aldo Rodríguez Martínez, de Morena, y Luis Alejandro Pulido Reséndiz, del partido PAZ.