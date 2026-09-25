Detienen a tres por armas y droga en cateo en Magdalena Contreras

La SSC, la FGJ, la Semar y la Guardia Nacional aseguraron seis armas y dosis de droga en la colonia San Jerónimo.

Tres personas detenidas tras cateo con aseguramiento de armas y droga en Magdalena Contreras.

Dos hombres, de 56 y 32 años, y una mujer de 28 años fueron detenidos y trasladados ante el Ministerio Público tras el cateo en la colonia San Jerónimo. Se presumen inocentes en tanto la autoridad judicial resuelva su situación jurídica.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Sep 25, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
Con una sonrisa cálida y una presencia profesional frente a la cámara, Mariana ha logrado conectar con las audiencias, entregando reportajes que van desde sucesos sociales y culturales hasta temas de interés general y actualidad nacional.

Cobertura y Enfoque
- Noticias nacionales: política, sociedad, cultura y sucesos relevantes.
- Reportajes humanos y de interés social con perspectiva empática.
- Cobertura en vivo para plataformas digitales y redes sociales.
Experiencia
- Freelance (2023 – Presente): Reportera independiente para diversos portales y medios nacionales,
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- Canal 12 Noticias (2021 – 2023): Reportera y creadora de contenido digital, especializada en
coberturas en vivo.
- ONG Comunicación Social (2019 – 2021): Becaria en proyectos de comunicación y periodismo
responsable.

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Ciudad de México, 25 de septiembre de 2026.- Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia (FGJ), la Secretaría de Marina (Semar) y la Guardia Nacional (GN), detuvieron a tres personas y aseguraron seis armas cortas de fuego, 200 dosis de metanfetamina y 100 dosis de marihuana tras cumplimentar una orden de cateo en un inmueble de la colonia San Jerónimo, en la alcaldía Magdalena Contreras.

El operativo derivó de trabajos de investigación e inteligencia y de labores de vigilancia en campo. Con los datos de prueba obtenidos, un agente del Ministerio Público solicitó la intervención ante un Juez de Control, quien liberó la orden judicial para catear el domicilio, ubicado en la calle Tuxpan.

En el inmueble, los efectivos localizaron seis armas cortas de fuego, 200 dosis de metanfetamina, 100 dosis de marihuana y dos equipos telefónicos.

Dos hombres, de 56 y 32 años de edad, y una mujer de 28 años fueron detenidos durante la diligencia. Se les informaron sus derechos de ley y, junto con lo asegurado, fueron trasladados ante el agente del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.

Un cruce de información realizado por las autoridades capitalinas indica que los detenidos podrían formar parte de una célula dedicada a la extorsión y a la compra, venta y distribución de droga con zona de operación en Magdalena Contreras.

seguridad sucesos criminalidad cdmx

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