Ciudad de México, 25 de septiembre de 2026.- Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia (FGJ), la Secretaría de Marina (Semar) y la Guardia Nacional (GN), detuvieron a tres personas y aseguraron seis armas cortas de fuego, 200 dosis de metanfetamina y 100 dosis de marihuana tras cumplimentar una orden de cateo en un inmueble de la colonia San Jerónimo, en la alcaldía Magdalena Contreras.

El operativo derivó de trabajos de investigación e inteligencia y de labores de vigilancia en campo. Con los datos de prueba obtenidos, un agente del Ministerio Público solicitó la intervención ante un Juez de Control, quien liberó la orden judicial para catear el domicilio, ubicado en la calle Tuxpan.

En el inmueble, los efectivos localizaron seis armas cortas de fuego, 200 dosis de metanfetamina, 100 dosis de marihuana y dos equipos telefónicos.

Dos hombres, de 56 y 32 años de edad, y una mujer de 28 años fueron detenidos durante la diligencia. Se les informaron sus derechos de ley y, junto con lo asegurado, fueron trasladados ante el agente del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.

Un cruce de información realizado por las autoridades capitalinas indica que los detenidos podrían formar parte de una célula dedicada a la extorsión y a la compra, venta y distribución de droga con zona de operación en Magdalena Contreras.