Ciudad de México, 25 de septiembre de 2026.- Dos memorandos de entendimiento firmados entre México y Corea del Sur buscan modernizar la certificación electrónica de productos agropecuarios y abrir una ruta de cooperación científica en agricultura sostenible, informó la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRICULTURA).

El primer instrumento, suscrito entre el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) y la Administración de Desarrollo Rural de Corea (RDA), sienta las bases para desarrollar proyectos de investigación científica centrados en agricultura sostenible.

El segundo, firmado entre el Ministerio de Seguridad en Alimentos y Medicamentos de Corea (MFDS) y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, el Senasica, busca agilizar el comercio agropecuario bilateral mediante la certificación electrónica de productos.

El director general interino del INIFAP, Alejandro Espinosa Calderón, calificó ambas iniciativas como una alianza que trasciende fronteras geográficas.

Espinosa Calderón explicó que el documento formaliza una ruta de trabajo para dar prioridad al uso de inteligencia artificial, el desarrollo de biofertilizantes y otros insumos para el campo. "Confiamos en que estos encuentros clave, como el de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Maquinaria, abran nuevas opciones para avanzar en la mecanización del campo mexicano", dijo.

El administrador de la RDA, Lee Seungdon, ubicó el acuerdo como un refuerzo de otras colaboraciones bilaterales, entre ellas la sostenida con la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), y subrayó que Corea del Sur es referencia mundial en la mecanización del cultivo de arroz y en el uso de inteligencia artificial en el campo.

"Trabajando juntos podremos alcanzar resultados aún mayores y ofrecer un apoyo más sustancial", expresó, al reafirmar el compromiso de su país con la seguridad alimentaria de México.

La firma ocurrió horas antes de la Cumbre Corea-México, que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el presidente surcoreano Lee Jae-myung sostendrán el 23 de septiembre en la capital del país, luego de que las cancillerías de ambos gobiernos confirmaran en agosto la visita presidencial.

En representación de la titular de AGRICULTURA, Columba Jazmín López Gutiérrez, el coordinador de Asuntos Internacionales, Santiago Ruy Sánchez de Orellana, señaló que ambos memorandos reflejan la voluntad de México y Corea para construir una relación sustentada en la confianza y la cooperación.

"México quiere acercarse más a Corea, queremos cooperar más", dijo, y agradeció los trabajos conjuntos que permitirán fortalecer la relación bilateral.