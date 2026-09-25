IMSS trata arritmias con ablación por campo pulsado

El servicio de Electrofisiología del Hospital de Cardiología Siglo XXI combina mapeo 3D, ultrasonido intracardiaco y catéteres de precisión para diagnosticar el origen de la arritmia.

Personal médico del Hospital de Cardiología Siglo XXI del IMSS durante un procedimiento de ablación en sala de electrofisiología.

Personal del servicio de Electrofisiología del Hospital de Cardiología Siglo XXI del IMSS realiza un procedimiento de ablación para tratar una arritmia, con apoyo de catéteres con sensor de contacto que permiten operar con mayor seguridad.

Getting your Trinity Audio player ready...
Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Sep 25, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
Con una sonrisa cálida y una presencia profesional frente a la cámara, Mariana ha logrado conectar con las audiencias, entregando reportajes que van desde sucesos sociales y culturales hasta temas de interés general y actualidad nacional.

Cobertura y Enfoque
- Noticias nacionales: política, sociedad, cultura y sucesos relevantes.
- Reportajes humanos y de interés social con perspectiva empática.
- Cobertura en vivo para plataformas digitales y redes sociales.
Experiencia
- Freelance (2023 – Presente): Reportera independiente para diversos portales y medios nacionales,
abordando temas de actualidad y reportajes de campo.
- Canal 12 Noticias (2021 – 2023): Reportera y creadora de contenido digital, especializada en
coberturas en vivo.
- ONG Comunicación Social (2019 – 2021): Becaria en proyectos de comunicación y periodismo
responsable.

See Full Bio

Ciudad de México, 25 de septiembre de 2026.- El servicio de Electrofisiología del Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional (CMN) Siglo XXI, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), diagnostica y trata arritmias cardíacas con mapeo tridimensional, ultrasonido intracardiaco, catéteres con sensor de contacto y ablación por campo pulsado, informó Alejandro Brown Gutiérrez, médico adscrito a ese servicio.

Explicó que estas herramientas permiten estudiar con mayor precisión la actividad eléctrica del corazón e identificar el mecanismo que origina una arritmia, antes de intervenir mediante procedimientos de ablación.

A nivel mundial, la fibrilación auricular es la arritmia cardíaca más común: afecta entre 1% y 3% de la población general y hasta 5% de quienes tienen cardiopatía estructural, detalló.

Las arritmias se dividen en dos grupos. Las bradiarritmias son ritmos cardíacos bajos, más frecuentes conforme envejece la población, y suelen requerir un marcapasos. Las taquiarritmias, en cambio, pueden tratarse con intervencionismo; entre ellas están las taquicardias supraventriculares, que se presentan en 35 de cada 100 mil habitantes y son comunes en pacientes jóvenes con corazones sanos.

Brown Gutiérrez señaló que identificar la arritmia con precisión requiere un estudio electrográfico, cuyo resultado indica si procede una ablación para mitigar o eliminar el padecimiento.

La unidad atiende principalmente a población adulta, aunque también recibe casos pediátricos, que se tratan con procedimientos endovasculares para bloquear las señales eléctricas defectuosas del corazón.

Durante el estudio se analizan las propiedades de conducción del corazón y se busca inducir la taquicardia. Una vez que aparece, el mapeo electroanatómico ubica su origen y su mecanismo, lo que permite intervenir sobre el sitio identificado.

El Hospital de Cardiología del CMN Siglo XXI cuenta desde hace varios años con mapeo tridimensional y ultrasonido intracardiaco, que incrementan la precisión de las ablaciones.

Dispone también de catéteres con sensor de contacto para realizar los procedimientos con mayor seguridad, y de ablación por campo pulsado, tecnología que agiliza las intervenciones, sobre todo en el tratamiento de la fibrilación auricular.

El hospital ofrece distintas modalidades de estimulación cardíaca: terapia de resincronización mediante estimulación ventricular y estimulación directa del sistema de conducción, para pacientes con cardiopatía previa e insuficiencia cardíaca.

En personas con ritmos cardíacos bajos, bloqueo auriculoventricular avanzado o disfunción del nodo sinusal, la arritmia se corrige con un marcapasos.

En pacientes con alto riesgo de muerte súbita cardíaca se coloca el Desfibrilador Automático Implantable (DAI): detecta una taquicardia potencialmente mortal y administra terapia para detenerla; si no es suficiente, aplica una descarga de desfibrilación. El DAI no previene las arritmias, las trata cuando aparecen para preservar la vida.

Una arritmia es una alteración del ritmo del corazón. Puede manifestarse con palpitaciones, percepción de latidos rápidos o irregulares, dolor torácico, desmayo o síncope, falta de aire y sudoración fría.

La detección comienza en las Unidades de Medicina Familiar, con valoración clínica y electrocardiograma. También se usan registros electrocardiográficos de larga duración —24, 48 o 72 horas, e incluso hasta un mes— y pruebas de esfuerzo cuando los síntomas aparecen durante la actividad física.

Brown Gutiérrez recomendó mantener estilos de vida saludables, cuidar la alimentación, evitar el tabaquismo y controlar enfermedades como hipertensión y diabetes, porque favorecen alteraciones cardiovasculares relacionadas con el desarrollo de taquicardias.

salud imss gobierno

Reciente

John Kenny Moreno, exjefe de la Policía municipal de Juchitán, detenido por presunta protección a Los Cromos
Seguridad

Extienden investigación en Juchitán al exjefe de policía por Los Cromos

John Kenny Moreno, quien encabezó la Policía municipal con el alcalde detenido y con su antecesor, es señalado de proteger a integrantes de Los Cromos.

Benjamín Netanyahu habla ante la Asamblea General de la ONU durante su discurso del 24 de septiembre de 2026
Internacional

Netanyahu llama "la mayor mentira del siglo" acusación de genocidio

El primer ministro israelí acusó a Irán, defendió la anexión de Cisjordania y rechazó las acusaciones de genocidio en Gaza ante la Asamblea General.

Minimoto Sharmax Mini Banana 140 en amarillo y negro con asiento acolchado y amortiguadores traseros dobles
México

En México, la nueva minimoto de Sharmax acaba de recaudar $10 millones de dólares en preventas

Diputados de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia votan en sesión sobre la iniciativa para renombrar al Poder Judicial de Querétaro, 25 de septiembre de 2026.
Legislatura

Iniciativa busca devolver al Poder Judicial su nombre de 1826

La Comisión de Administración y Procuración de Justicia remitió la iniciativa a los 18 ayuntamientos del estado para su análisis formal.