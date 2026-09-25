San Juan del Río, 25 de septiembre de 2026.- La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA), delegación San Juan del Río, reconoció a 17 personas —nueve profesionales de Recursos Humanos y ocho colaboradores— durante la décima edición de su Foro de Capital Humano, realizada en el Hotel Hacienda La Venta, donde se abordaron temas de cumplimiento laboral como la actualización de documentos laborales, el REPSE, la NOM-035 y la Ley Silla.
La convocatoria conmemorativa incorporó un esquema de evaluación ciega para el proceso de selección.
Durante su mensaje, el presidente de CANACINTRA San Juan del Río, Víctor Hugo Rodríguez López, dijo que hablar de Capital Humano significa hablar del corazón de las empresas: de las habilidades, experiencia y compromiso de las personas que hacen posible que una organización produzca, innove, compita y crezca. Añadió que las áreas de Capital Humano se han convertido en actores estratégicos capaces de articular la operación de las empresas con el cumplimiento, el desarrollo del talento y la sostenibilidad organizacional.
El encuentro se llevó a cabo en el Hotel Hacienda La Venta, sede de la décima edición del Foro de Capital Humano CANACINTRA. rotativo.com.mx
“Una empresa preparada no espera una inspección para comenzar a ordenar sus procesos. Se anticipa”, señaló CANACINTRA, que remarcó que fortalecer la competitividad implica también construir ambientes laborales basados en el respeto, la inclusión, la equidad, el bienestar y las oportunidades de desarrollo.
Las reflexiones del foro incluyeron la evolución de la jornada laboral, el control del tiempo extraordinario, los registros de asistencia, la desconexión digital, la actualización de documentos laborales, el REPSE, la NOM-035 y la Ley Silla.
El foro reunió a responsables, líderes, gerentes y directivos de Capital Humano, representantes empresariales y especialistas convocados por CANACINTRA San Juan del Río. rotativo.com.mx
El programa académico incluyó las conferencias “De Héroes a Sistemas” y “Blindaje Empresarial, Organizaciones Fuertes”, centradas en profesionalizar procesos, reducir dependencias operativas y fortalecer a las organizaciones mediante cumplimiento, bienestar, liderazgo y estrategia.
El reconocimiento a colaboradores valoró trayectoria, permanencia, productividad, esfuerzo, compromiso y aportaciones dentro de sus organizaciones.
Entre los profesionales de Recursos Humanos distinguidos están Rebeca Tapia, de DYA Manufacturas; María Guadalupe Carlos Cruz, de EXO-S Industrias; Karla Rodríguez, de Hirschvogel Components México; Gisela Ocampo Martínez, de Tecnofarma; José Manuel Guerrero González, de Morgan Technical Ceramics; Elizabeth Chavez Mancilla, de Mitsubishi Electric de México; Jacqueline Silva, de Dale Desarrollos; Nayelli Pérez Romero, de Artigraf, y Samantha López, de Grupo Industrial del Parque.
El reconocimiento distinguió la trayectoria, permanencia, productividad, esfuerzo, compromiso y aportaciones de las personas dentro de sus organizaciones. rotativo.com.mx
En la categoría de colaboradores fueron reconocidos Víctor Manuel Alvarado Sánchez, de Tecnofarma; José Eloy Martínez Galindo, de Grupo Industrial del Parque; Jaquelina Ruiz González, de AJCARRIERS; María Guadalupe Morales Flores, de COCAPRIN; Pablo Cruz Ramírez, de Richter de México; Genaro Lara Vivar, de EXO-S Industrias; Mónica Paola Casas Luz, de Comercializadora MEYH, y Shostan Abigail Ramírez García, de SIAP.
“Una empresa es tan fuerte como las personas que la integran. Invertir en las personas no es un gasto: es una decisión estratégica”, señaló CANACINTRA San Juan del Río al cierre de la entrega de reconocimientos. El foro concluyó con un espacio de networking empresarial entre las organizaciones participantes.