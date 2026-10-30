Querétaro: lluvias aisladas, niebla y rachas de hasta 50 km/h

El SMN prevé para la capital una mínima de 12 grados y una máxima de 29, con cielo medio nublado y viento variable.

Cielo azul con nubes oscuras y blancas, imagen de nubosidad ilustrativa del pronóstico del clima en Querétaro

Cielo con nubes oscuras y blancas. El pronóstico de la Conagua para Querétaro anticipa cielo medio nublado en el transcurso del día.

Getting your Trinity Audio player ready...
Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Oct 30, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, 30 de octubre de 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) pronosticó para el estado cielo medio nublado, lluvias aisladas de 0.1 a 5 milímetros y rachas de viento de 30 a 50 kilómetros por hora, con una mañana fría y una tarde cálida.

El aviso rige de las 06:00 horas del 30 de octubre a las 06:00 horas del 31 de octubre. Para la ciudad de Santiago de Querétaro, el SMN estima una temperatura mínima de 12 grados Celsius y una máxima de 29.

La mañana será de ambiente frío a fresco, con bancos de niebla que podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y en zonas urbanas, según el propio aviso. Por la tarde el ambiente cambiará a cálido, y templado en las zonas serranas.

El viento será de dirección variable, de 10 a 20 kilómetros por hora. Las rachas de viento de 30 a 50 podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, advirtió el SMN.

En las últimas 24 horas, el Observatorio Querétaro registró una máxima de 27.3 grados, por debajo de los 29 previstos para la capital. Entre las estaciones reportadas, Peñamiller marcó 32.0 y Carrillo 29.0; en las mínimas, San Ildefonso bajó a 12.0 y Jalpan se quedó en 19.0.

No hubo reporte de lluvias en la entidad durante ese periodo.

El pronóstico ubica a Querétaro en el grupo de lluvias aisladas, de 0.1 a 5 milímetros, junto con Guanajuato, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Morelos en la Mesa Central. En esa región, el SMN prevé por la mañana ambiente frío a fresco con bancos de niebla, y por la tarde ambiente cálido.

A escala nacional, el SMN vigila el frente frío número 4, que ingresará al noroeste del país, mientras las lluvias puntuales muy fuertes se concentran en Sonora y Coahuila. El pronóstico extendido a 96 horas está disponible en smn.conagua.gob.mx.

queretaro clima lluvias seguridad

Reciente

Grupo de vecinos y funcionarios aplaude durante una reunión al aire libre en una calle.
San Juan del Río

JAPAM renueva tuberías en calle Netzahualcóyotl, San Juan del Río

Los trabajos van del 3 de noviembre al 10 de diciembre, por etapas, e incluyen una línea de drenaje sanitario y dos de agua potable.

Tres regidores de oposición posan de pie frente a una fuente en un jardín de San Juan del Río
San Juan del Río

Regidores de oposición piden comparecencias en San Juan del Ríos

Vania Camacho, Oscar Sandoval y Víctor Rocha proponen transmisión en vivo, preguntas ciudadanas en tiempo real y un correo institucional para dudas.

Elementos de seguridad y funcionarios frente a las letras de cempasúchil de Corregidora en el operativo de Día de Muertos
Corregidora

Corregidora vigila panteones y Festival por Día de Muertos

Participan Seguridad Pública, Protección Civil, Movilidad y la Policía Estatal, con patrullas, cuatrimotos, binomios caninos K9 y monitoreo desde el C4.

Altar de Día de Muertos con el retrato de Restituto Rodríguez Camacho en el Portal del Diezmo
San Juan del Río

San Juan del Río dedica ofrenda a Restituto Rodríguez Camacho

El altar instalado en el Portal del Diezmo recuerda al pintor y escritor, referente cultural del municipio, fallecido en noviembre de 2025.