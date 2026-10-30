Querétaro, 30 de octubre de 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) pronosticó para el estado cielo medio nublado, lluvias aisladas de 0.1 a 5 milímetros y rachas de viento de 30 a 50 kilómetros por hora, con una mañana fría y una tarde cálida.
El aviso rige de las 06:00 horas del 30 de octubre a las 06:00 horas del 31 de octubre. Para la ciudad de Santiago de Querétaro, el SMN estima una temperatura mínima de 12 grados Celsius y una máxima de 29.
La mañana será de ambiente frío a fresco, con bancos de niebla que podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y en zonas urbanas, según el propio aviso. Por la tarde el ambiente cambiará a cálido, y templado en las zonas serranas.
El viento será de dirección variable, de 10 a 20 kilómetros por hora. Las rachas de viento de 30 a 50 podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, advirtió el SMN.
En las últimas 24 horas, el Observatorio Querétaro registró una máxima de 27.3 grados, por debajo de los 29 previstos para la capital. Entre las estaciones reportadas, Peñamiller marcó 32.0 y Carrillo 29.0; en las mínimas, San Ildefonso bajó a 12.0 y Jalpan se quedó en 19.0.
No hubo reporte de lluvias en la entidad durante ese periodo.
El pronóstico ubica a Querétaro en el grupo de lluvias aisladas, de 0.1 a 5 milímetros, junto con Guanajuato, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Morelos en la Mesa Central. En esa región, el SMN prevé por la mañana ambiente frío a fresco con bancos de niebla, y por la tarde ambiente cálido.
A escala nacional, el SMN vigila el frente frío número 4, que ingresará al noroeste del país, mientras las lluvias puntuales muy fuertes se concentran en Sonora y Coahuila. El pronóstico extendido a 96 horas está disponible en smn.conagua.gob.mx.