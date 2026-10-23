Querétaro prevé chubascos de 5 a 25 mm y rachas de hasta 50 km/h

El aviso del SMN rige hasta las 06:00 horas del 24 de octubre e incluye pronóstico para la Mesa Central, el frente frío número 3 y el huracán Vance.

Mapa del SMN con frente frío número 3, masa de aire frío y huracán Vance frente a Guerrero

Sistemas meteorológicos que influyen en el clima del país el 23 de octubre, según el SMN: frente frío número 3, masa de aire frío y huracán Vance frente a Guerrero.

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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Oct 23, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 23 de octubre de 2026.- El estado de Querétaro tendrá intervalos de chubascos con acumulados de 5 a 25 milímetros y rachas de viento de 30 a 50 kilómetros por hora, de acuerdo con el aviso meteorológico número 591 del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), vigente de las 06:00 horas del 23 de octubre a las 06:00 horas del 24 de octubre.

En Santiago de Querétaro se esperan 13 grados Celsius de mínima y 27 de máxima.

El cielo estará medio nublado a nublado en el estado. La mañana tendrá ambiente frío a fresco; la tarde, cálido, y de templado a fresco en las zonas altas. El viento será variable, de 10 a 20 kilómetros por hora, con las rachas de 30 a 50 que elevan el pronóstico.

El SMN advierte que las lluvias pueden ser fuertes, con descargas eléctricas y granizo, y que provocarían encharcamientos. Las rachas podrían derribar árboles y anuncios, y los bancos de niebla reducirían la visibilidad.

En las 24 horas previas al aviso, la lluvia en el estado fue mínima: la estación San Ildefonso midió 0.1 milímetros y el Observatorio de Querétaro registró precipitación inapreciable.

Las temperaturas máximas fueron de 26 grados Celsius en Juriquilla; 24 en Peñamiller y Jalpan; 23 en Carrillo y Derivadora San José; 22 en El Pueblito; 21.4 en el Observatorio de Querétaro; 21 en El Batán; 20 en Constitución de 1917 y 17.5 en San Ildefonso.

San Ildefonso fue también la estación más fría en las mínimas, con 10 grados. Derivadora San José registró 11 y Juriquilla 12; El Pueblito y Carrillo marcaron 13, El Batán 14, el Observatorio de Querétaro 14.3 y Constitución de 1917 14.5. Peñamiller y Jalpan tuvieron las mínimas más altas, de 17 y 19 grados.

Para la Mesa Central, el SMN prevé intervalos de chubascos en Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Puebla. En Hidalgo habrá chubascos y mínimas de 0 a 5 grados en zonas altas. La masa de aire frío del frente frío número 2 mantiene el ambiente de frío a fresco por la mañana y la noche en la Mesa Norte y la Mesa Central.

El frente frío número 3 se ubica sobre Sonora. El aviso prevé lluvias puntuales muy fuertes en Chihuahua, de 50 a 75 milímetros, y puntuales fuertes en Sinaloa, Durango, Tamaulipas, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

El huracán Vance, categoría 1, se ubica frente a Guerrero y genera viento y oleaje. Se prevén lluvias puntuales fuertes en Guerrero y Michoacán, chubascos en Oaxaca y oleaje de 2.0 a 3.0 metros en las costas de Guerrero y Oaxaca.

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