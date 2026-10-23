Querétaro, 23 de octubre de 2026.- El estado de Querétaro tendrá intervalos de chubascos con acumulados de 5 a 25 milímetros y rachas de viento de 30 a 50 kilómetros por hora, de acuerdo con el aviso meteorológico número 591 del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), vigente de las 06:00 horas del 23 de octubre a las 06:00 horas del 24 de octubre.
En Santiago de Querétaro se esperan 13 grados Celsius de mínima y 27 de máxima.
El cielo estará medio nublado a nublado en el estado. La mañana tendrá ambiente frío a fresco; la tarde, cálido, y de templado a fresco en las zonas altas. El viento será variable, de 10 a 20 kilómetros por hora, con las rachas de 30 a 50 que elevan el pronóstico.
El SMN advierte que las lluvias pueden ser fuertes, con descargas eléctricas y granizo, y que provocarían encharcamientos. Las rachas podrían derribar árboles y anuncios, y los bancos de niebla reducirían la visibilidad.
En las 24 horas previas al aviso, la lluvia en el estado fue mínima: la estación San Ildefonso midió 0.1 milímetros y el Observatorio de Querétaro registró precipitación inapreciable.
Las temperaturas máximas fueron de 26 grados Celsius en Juriquilla; 24 en Peñamiller y Jalpan; 23 en Carrillo y Derivadora San José; 22 en El Pueblito; 21.4 en el Observatorio de Querétaro; 21 en El Batán; 20 en Constitución de 1917 y 17.5 en San Ildefonso.
San Ildefonso fue también la estación más fría en las mínimas, con 10 grados. Derivadora San José registró 11 y Juriquilla 12; El Pueblito y Carrillo marcaron 13, El Batán 14, el Observatorio de Querétaro 14.3 y Constitución de 1917 14.5. Peñamiller y Jalpan tuvieron las mínimas más altas, de 17 y 19 grados.
Para la Mesa Central, el SMN prevé intervalos de chubascos en Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Puebla. En Hidalgo habrá chubascos y mínimas de 0 a 5 grados en zonas altas. La masa de aire frío del frente frío número 2 mantiene el ambiente de frío a fresco por la mañana y la noche en la Mesa Norte y la Mesa Central.
El frente frío número 3 se ubica sobre Sonora. El aviso prevé lluvias puntuales muy fuertes en Chihuahua, de 50 a 75 milímetros, y puntuales fuertes en Sinaloa, Durango, Tamaulipas, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.
El huracán Vance, categoría 1, se ubica frente a Guerrero y genera viento y oleaje. Se prevén lluvias puntuales fuertes en Guerrero y Michoacán, chubascos en Oaxaca y oleaje de 2.0 a 3.0 metros en las costas de Guerrero y Oaxaca.