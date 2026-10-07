Lluvias aisladas y rachas de hasta 45 km/h en Querétaro

El Servicio Meteorológico Nacional prevé bancos de niebla dispersos por la mañana y ambiente cálido y templado por la tarde.

Nubes grises y cargadas cubren el cielo; Conagua prevé lluvias aisladas y rachas de hasta 45 km/h en Querétaro
  • Cielo nublado y con nubes cargadas sobre el estado, en un día con pronóstico de lluvias aisladas.
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Oct 07, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 7 de octubre de 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Conagua pronostica cielo nublado la mayor parte del día en el estado de Querétaro, con lluvias aisladas de 0.1 a 5 milímetros. El pronóstico es válido de las 06:00 horas del 7 de octubre a las 06:00 horas del 8 de octubre.

Por la mañana habrá bancos de niebla dispersos y, durante la tarde, el ambiente será cálido y templado.

El viento será de dirección variable, de 10 a 20 kilómetros por hora en la región, con rachas de 30 a 45 kilómetros por hora.

Para la ciudad de Santiago de Querétaro, el SMN prevé una temperatura mínima de 13 grados Celsius y una máxima de 27 grados.

El organismo advierte que las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, y que los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y en zonas urbanas.

En las últimas 24 horas, la lluvia acumulada más alta se registró en Jalpan, con 4.5 milímetros, seguida de Derivadora San José, con 0.7, y San Ildefonso, con 0.1. En Constitución de 1917 y Peñamiller la precipitación fue inapreciable.

Las temperaturas máximas más altas del periodo fueron de 29 grados en Jalpan, 26 en El Pueblito y Carrillo, y 25 en Peñamiller; el Observatorio Querétaro registró 24. Las mínimas fueron de 12 grados en San Ildefonso y Constitución de 1917, y de 18 en Jalpan.

Querétaro aparece en el aviso junto con Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes y Guanajuato en el grupo de entidades con lluvias aisladas.

El pronóstico extendido a 96 horas puede consultarse en el sitio del Servicio Meteorológico Nacional, en smn.conagua.gob.mx.

clima lluvias medio ambiente seguridad

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