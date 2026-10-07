Lluvias aisladas y rachas de hasta 45 km/h en Querétaro

Querétaro, 7 de octubre de 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Conagua pronostica cielo nublado la mayor parte del día en el estado de Querétaro, con lluvias aisladas de 0.1 a 5 milímetros. El pronóstico es válido de las 06:00 horas del 7 de octubre a las 06:00 horas del 8 de octubre.
Por la mañana habrá bancos de niebla dispersos y, durante la tarde, el ambiente será cálido y templado.
El viento será de dirección variable, de 10 a 20 kilómetros por hora en la región, con rachas de 30 a 45 kilómetros por hora.
Para la ciudad de Santiago de Querétaro, el SMN prevé una temperatura mínima de 13 grados Celsius y una máxima de 27 grados.
El organismo advierte que las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, y que los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y en zonas urbanas.
En las últimas 24 horas, la lluvia acumulada más alta se registró en Jalpan, con 4.5 milímetros, seguida de Derivadora San José, con 0.7, y San Ildefonso, con 0.1. En Constitución de 1917 y Peñamiller la precipitación fue inapreciable.
Las temperaturas máximas más altas del periodo fueron de 29 grados en Jalpan, 26 en El Pueblito y Carrillo, y 25 en Peñamiller; el Observatorio Querétaro registró 24. Las mínimas fueron de 12 grados en San Ildefonso y Constitución de 1917, y de 18 en Jalpan.
Querétaro aparece en el aviso junto con Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes y Guanajuato en el grupo de entidades con lluvias aisladas.
El pronóstico extendido a 96 horas puede consultarse en el sitio del Servicio Meteorológico Nacional, en smn.conagua.gob.mx.