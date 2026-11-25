San Juan del Río, 25 de noviembre de 2026.- La calle Agustín Melgar, en la colonia Juárez de San Juan del Río, quedó con carpeta asfáltica nueva, señalética y pintura vial. El Gobierno Municipal entregó la obra, en la que invirtió más de 1.5 millones de pesos y que beneficia a cerca de mil 550 habitantes.
Durante la entrega, vecinos de la colonia agradecieron al alcalde Roberto Cabrera Valencia y a las autoridades municipales presentes. Coincidieron en que la calle necesitaba la intervención para mejorar el tránsito y el entorno urbano.
La pintura de pasos peatonales y franjas formó parte de la obra. rotativo.com.mx
La secretaria de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, Edith Álvarez Flores, detalló el procedimiento. Primero se fresó la superficie y después se aplicó un riego de liga con emulsión asfáltica, que sirve para adherir la nueva capa. Al final se tendió la carpeta.
Los pozos de visita se renivelaron para quedar a la altura del nuevo pavimento. rotativo.com.mx
Las cuadrillas también renivelaron los pozos de visita y las cajas de válvulas para dejarlos a la altura del nuevo pavimento.
Cruce de las calles Agustín Melgar y Emiliano Zapata, en la colonia Juárez. rotativo.com.mx
El presidente municipal afirmó que estas obras mejoran la calidad de vida de la población y la movilidad en la zona. Añadió que el cambio en la imagen urbana de la colonia ya se nota.
El municipio no informó la longitud del tramo rehabilitado ni la duración de los trabajos.