Querétaro, 25 de noviembre de 2026.- La Secretaría del Trabajo del estado ya no tiene un programa exclusivo para formar mujeres operadoras de transporte público.

La dependencia alcanzó la meta que se había fijado en ese sector, y ahora cualquier empresa que necesite preparar personal puede recibir capacitación, sin importar su giro.

La titular de la Secretaría, Liliana San Martín Castillo, lo resumió así: “Ya no hay un programa específico de mujeres operadoras de transporte público porque en el transporte público cumplimos nuestra meta. Entonces lo que hicimos fue generalizar el transporte”.

Con ese cambio, la capacitación que antes estaba reservada a un solo sector queda al alcance de empleadores de distintos giros que buscan cubrir sus necesidades de contratación.

La formación de operadoras sigue existiendo. Ahora es parte del programa de becas para formación de talento, con el que la dependencia respalda a las empresas que requieren personal especializado. Con ese esquema, una empresa de cualquier sector puede pedir que la Secretaría cubra el entrenamiento de sus trabajadores.

Los apoyos duran uno, dos o hasta tres meses. El plazo depende de lo que necesite cada empleador y de la etapa de formación en la que estén los trabajadores.

San Martín Castillo no precisó la cifra de la meta alcanzada ni el monto de los apoyos.