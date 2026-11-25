México, 25 de noviembre de 2026.- Cualquier persona, tenga o no seguridad social, puede vacunarse contra la influenza y la COVID-19 en las unidades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y en sus puestos instalados en distintos puntos del país, siempre que cumpla con los criterios establecidos para cada vacuna.

Entre el 12 de octubre y el 17 de noviembre, el Instituto aplicó 4.8 millones de dosis contra la influenza y 1.1 millones contra la COVID-19.

Son los resultados del primer tramo de la campaña de vacunación para la temporada invernal 2026-2027, que se propuso llegar a 17.7 millones de dosis contra influenza y 7.4 millones contra COVID-19. Contra influenza, el avance ya supera la cuarta parte de la meta.

El doctor Enrique Alcalá Martínez es coordinador de Programas Médicos en la División de Promoción de la Salud y Prevención de Enfermedades del IMSS.

Según informó, la campaña cerrará el 2 de abril de 2027, y precisó que no está reservada a los derechohabientes.

“La vacunación contra influenza y COVID-19 está abierta a la población en general, sin importar su derechohabiencia; las vacunas ayudan a prevenir enfermedades graves y proteger la salud de las familias”, enfatizó.

La campaña prioriza a dos grupos. La población blanco son niñas y niños de seis a 59 meses y personas de 60 años y más. La población de riesgo incluye a quienes viven con diabetes en descontrol, inmunodeficiencias o cardiopatías, a las embarazadas y al personal de salud.

El IMSS también aplica la vacuna contra neumococo. A las personas de 60 años o más que no la recibieron antes se les indica una dosis única; en niñas y niños se aplica conforme al esquema básico de vacunación. Alcalá Martínez pidió a las personas adultas mayores revisar si ya cuentan con ella.

La novedad de esta temporada es la vacuna contra el virus sincitial respiratorio para embarazadas entre las semanas 32 y 36 de gestación, que este año se incorporó en todo el sector salud.

Las defensas que la madre transfiere durante el embarazo protegen al bebé en sus primeros seis meses de vida, cuando esta infección puede causar complicaciones graves. El especialista invitó a quienes estén en ese periodo a acudir a su Unidad de Medicina Familiar.

Para atender la demanda, el IMSS dispone de alrededor de 8 mil puntos de vacunación en unidades médicas urbanas y rurales de primero, segundo y tercer nivel.

Se suman puestos en centros comerciales, estaciones del Metro, escuelas y empresas, así como brigadas que trabajan fuera de las instalaciones. En ellos atienden personal de Enfermería de los módulos PrevenIMSS y vacunadores adicionales.

En las Unidades de Medicina Familiar, las vacunas contra influenza y COVID-19 se aplican de lunes a viernes, de 08:00 a 20:00 horas. Las unidades de tiempo completo también vacunan en fin de semana.

El Instituto recomendó no esperar a los días de más frío y vacunarse con tiempo para estar protegido durante toda la temporada invernal.