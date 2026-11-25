Estados Unidos, 25 de noviembre de 2026.- Un trabajador de una granja lechera del estado de Washington murió por gripe aviar A(H5N1), en lo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) identificó como la primera defunción en el mundo de una persona infectada tras la exposición a ganado lechero.

El organismo informó el martes 24 de noviembre que, entre el 16 de octubre y el 4 de noviembre, Estados Unidos le notificó tres casos de infección humana en adultos que laboraban en granjas lecheras del condado de Yakima. El contagio, precisó, se produjo tras la exposición a ganado lechero infectado o a un entorno contaminado.

Un caso grave y dos leves

La persona fallecida presentaba afecciones médicas preexistentes. Acudió a urgencias la semana posterior al inicio de sus síntomas respiratorios, fue hospitalizada por enfermedad grave y murió el 1 de noviembre. Los otros dos pacientes tuvieron síntomas leves y no requirieron hospitalización.

La secuenciación confirmó el subtipo H5N1 en los tres casos. De acuerdo con el reporte, las secuencias resultaron muy similares a las de los virus detectados en el ganado lechero de Washington, donde el Departamento de Agricultura estadounidense identificó el 4 de noviembre el genotipo B3.13 en los dos primeros hatos afectados, un hallazgo compatible con una introducción desde Idaho.

Sin contagio entre personas

La OMS subrayó que, “según la información disponible hasta la fecha, no hay evidencia de transmisión de persona a persona”, y mantuvo su evaluación: “la OMS considera que el riesgo para la población general que representan los virus A(H5N1) es bajo”. Para quienes tienen exposición laboral, como los trabajadores de granjas, el riesgo se considera de bajo a moderado.

En total, Estados Unidos suma 75 infecciones humanas por virus H5 desde 2024, según el recuento de la OMS al 20 de noviembre.