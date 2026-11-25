Mérida, 25 de noviembre de 2026.- Christian Nodal se despidió de los escenarios mexicanos con un mensaje breve y una pausa sin fecha de regreso. Al día siguiente de su concierto del 21 de noviembre en Mérida, Yucatán, el cantante publicó en Instagram una fotografía acompañada de una frase que desató especulaciones sobre un posible retiro: “la mejor despedida de los escenarios de México, hasta nuevo aviso”.

El intérprete no explicó los motivos de la pausa ni precisó si dejará de presentarse en el país de manera definitiva.

“Es una despedida hasta nuevo aviso”

El periodista de espectáculos Alex Rodríguez, conductor del programa “¡Siéntese Quien Pueda!”, salió al paso de las versiones sobre un retiro. “Lo de Nodal no es un anuncio de retiro definitivo, es una despedida hasta nuevo aviso”, afirmó.

Rodríguez reconoció que la frase del cantante “abrió la puerta a las especulaciones”, aunque, a su juicio, se trató “únicamente” de “un mensaje de agradecimiento y de cierre de su gira mexicana”.

“La información que yo tengo es que terminaba su gira, pero él va a continuar cantando”, agregó el conductor, quien aseguró que Nodal “tiene una presentación anunciada en Colombia y tres conciertos más en California”. También señaló que afirmar que el cantante no volverá a México tampoco está confirmado.