Florida, 24 de noviembre de 2026.- La exconductora de televisión Inés Gómez Mont ya no aparece en el registro público de personas detenidas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos.

Desde su arresto, el 30 de octubre, pasó más de tres semanas en el Broward Transitional Center, en Pompano Beach, al norte de Miami. El lunes todavía figuraba como detenida en ese centro.

Habría salido tras pagar una fianza cuyo monto no se ha dado a conocer. El ICE no ha emitido un comunicado sobre su salida. Su defensa pidió la audiencia de fianza el 4 de noviembre, y un juez migratorio la programó para el 12 de ese mes.

Dejar la detención no cierra su caso en Estados Unidos. Gómez Mont podrá seguir el procedimiento migratorio en libertad, así que por ahora no será deportada a México.

Su situación penal en México tampoco cambia: las tres órdenes de aprehensión en su contra siguen vigentes.

La Fiscalía General de la República (FGR) pidió formalmente a Estados Unidos, en septiembre de 2025, la detención provisional de Gómez Mont con fines de extradición. Hasta ahora, el gobierno estadounidense no ha iniciado ese proceso.

La fiscal general, Ernestina Godoy, declaró que, si Gómez Mont es deportada, las órdenes de aprehensión se ejecutarán en cuanto llegue a México.

Sobre su salida del centro migratorio, el vocero de la FGR, Omar Cruz, dijo que hay que consultar a las autoridades estadounidenses. La Secretaría de Relaciones Exteriores no ha fijado una postura pública.

La FGR acusa a Gómez Mont y a su esposo, el abogado Víctor Manuel Álvarez Puga, de participar en el desvío y lavado de unos 3,000 millones de pesos de la Secretaría de Gobernación en 2016.

Según la Fiscalía, el dinero estaba destinado a proyectos de seguridad penitenciaria y se desvió mediante empresas fantasma que facturaban servicios que nunca se prestaron. La acusación sostiene que al menos 18 millones de pesos llegaron a cuentas de la pareja.

Además, Gómez Mont tiene un caso por defraudación fiscal: la FGR afirma que declaró menos ingresos de los reales en 2014 y 2016 y dejó de pagar más de 13 millones de pesos en impuestos. Los dos han negado las acusaciones.

Antes de la audiencia de fianza, el 31 de octubre, su defensa presentó un habeas corpus ante la Corte de Distrito para el Sur de Florida para pedir su liberación e impedir que la trasladaran a otro centro.

El juez federal Jeffrey T. Kuntz lo negó el 5 de noviembre y señaló que ella tenía derecho a pedir una audiencia de fianza ante las autoridades migratorias.

La resolución indica también que Gómez Mont ingresó a Estados Unidos en 2021 sin pasar por inspección migratoria y que el 3 de noviembre recibió un citatorio por inadmisibilidad.

Álvarez Puga fue detenido por el ICE en septiembre de 2025, también por su situación migratoria, y después quedó en libertad. Su abogado, John Patrick Pratt, también ha representado a Gómez Mont.

En septiembre de 2026, Interpol retiró las fichas rojas contra la pareja.

El caso migratorio de Gómez Mont sigue abierto en Florida y no hay fecha pública para la siguiente audiencia. Mientras tanto, Estados Unidos no ha respondido a la solicitud de extradición de México.