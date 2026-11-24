Teherán, 24 de noviembre de 2026.— El comandante en jefe del Ejército de Irán, Amir Hatami, ordenó a la Armada de su país intensificar el bloqueo del estrecho de Ormuz hasta que Estados Unidos acepte las condiciones planteadas por Teherán, en declaraciones recogidas por la televisión estatal iraní y difundidas este martes por la agencia EFE.

«Hasta que se cumplan las siete condiciones de la República Islámica de Irán, no solo no se abrirá el estrecho de Ormuz sino que deberá cerrarse cada día más», dijo Hatami ante altos mandos militares, según la versión de EFE. De acuerdo con Euronews, el militar advirtió además que la respuesta a una nueva acción estadounidense sería «más grave, más aplastante y sin limitación geográfica».

Las exigencias de Teherán

Las autoridades iraníes no han difundido una lista oficial y completa de las siete condiciones. Entre las exigencias conocidas, EFE menciona el fin del conflicto en todos los frentes, incluido el de Líbano; el desbloqueo de activos iraníes congelados en otros países; el reconocimiento del control de Ormuz por parte de Teherán y Mascate, y el levantamiento de las sanciones al petróleo.

La postura fue respaldada desde el Legislativo. «Antes de que se apliquen las siete condiciones de Irán no habrá acción ni negociación», afirmó el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, citado por Euronews.

Qatar busca reactivar el diálogo

En paralelo, el primer ministro de Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, se reunió el lunes en Washington con el secretario de Estado, Marco Rubio, y con el vicepresidente JD Vance para intentar reactivar las negociaciones. Tras el encuentro con Rubio, el jefe de Gobierno catarí sostuvo que la región «no puede soportar una nueva escalada de tensiones entre Estados Unidos e Irán».

Del lado estadounidense, el presidente Donald Trump afirmó el domingo que los ataques militares contra Irán podrían reanudarse después de Año Nuevo, según Euronews. EFE reporta que Washington no ha aceptado las propuestas iraníes pese a la mediación de Pakistán y Qatar.

Versiones encontradas sobre el tránsito marítimo

La Guardia Revolucionaria iraní aseguró el lunes que tres petroleros sufrieron explosiones e incendios tras chocar con minas navales mientras navegaban con escolta aérea estadounidense. Esa versión no ha sido confirmada: el Centro Conjunto de Información Marítima señaló que tales afirmaciones carecen de confirmación y registró 114 tránsitos por el estrecho, con asistencia de Estados Unidos, entre el 19 y el 21 de noviembre.

El centro británico de operaciones marítimas UKMTO contabilizó al menos 30 incidentes en la zona durante octubre, la cifra más alta desde el inicio de la guerra, de acuerdo con EFE.