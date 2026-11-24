Querétaro, 24 de noviembre de 2026.- Las comunidades de Santa Rosa Jáuregui y Felipe Carrillo Puerto tendrán transporte comunitario gratuito también los sábados y domingos a partir de enero de 2027.
Con eso, el servicio, que hoy opera entre semana, funcionará los siete días, anunció el presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías.
Según el alcalde, la ampliación responde a lo que le pidieron los habitantes durante sus recorridos por las comunidades. El propósito es que puedan trasladarse sin costo a actividades recreativas, deportivas y sociales en fin de semana.
“Ustedes lo pidieron, me lo dijeron en mis recorridos, en mis visitas a las comunidades. A partir de enero arrancamos nuestro transporte comunitario gratuito ahora en fines de semana, sábado y domingo”, dijo.
Macías añadió que los autobuses municipales también trasladarán gratis a la población los sábados y domingos.
De acuerdo con el Municipio, el programa ha registrado más de 60 mil beneficiarios. El esquema comunitario arrancó en marzo de 2025 en Santa Rosa Jáuregui con ocho rutas.
El alcalde ubicó la medida dentro de la estrategia de movilidad que el Municipio desarrolla junto con el gobernador Mauricio Kuri González.
Esa estrategia busca ofrecer traslados gratuitos que reduzcan el tiempo y el gasto de quienes viven en las comunidades.
El anuncio se hizo a las 5:30 de la mañana en el patio de maniobras de la Secretaría de Movilidad. Ahí Macías reconoció a las y los operadores del transporte municipal y atribuyó a su trato con los usuarios la aceptación que ha tenido el programa en las comunidades.
El Municipio no precisó qué día de enero comenzará el servicio de fin de semana, en qué horarios operará ni si mantendrá las mismas rutas que funcionan entre semana.