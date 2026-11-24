Querétaro, 24 de noviembre de 2026.- Un hombre conocido con el alias de «el Small» fue detenido en la colonia Menchaca, en la capital queretana, luego de que vecinos de la calle San Agustín lo señalaron ante policías municipales como presunto responsable de robos en la zona. Al ver a los agentes, intentó escapar a pie.
Según la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro (SSPMQ), el Centro de Comando envió a los policías para atender el llamado de los vecinos.
En cuanto el hombre notó su presencia, echó a correr. Los agentes lo alcanzaron y, al revisarlo, le encontraron una réplica de arma de fuego.
La corporación informó que el hombre se puso agresivo con los policías durante la detención. Después fue presentado ante la Fiscalía General del Estado de Querétaro (FGEQ) por los delitos de desobediencia y resistencia de particulares y de portación de armas prohibidas.
La SSPMQ no precisó la fecha ni la hora de la detención, ni si existen denuncias formales por los robos que le atribuyen los vecinos. La FGEQ deberá definir su situación jurídica; mientras tanto, se presume su inocencia.