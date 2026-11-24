El Marqués, 24 de noviembre de 2026.- Policías municipales de El Marqués detuvieron a Miguel «N» e Ismael «N» en la comunidad de Palo Alto, luego de encontrarles varios envoltorios de plástico con una sustancia granulada que, según la corporación, es similar a un narcótico.
La Secretaría de Seguridad Pública Municipal dio a conocer el caso la mañana de este martes. La detención ocurrió durante uno de los recorridos de vigilancia y prevención del delito que la corporación realiza en el municipio; tras asegurar la sustancia, los agentes leyeron sus derechos a los dos hombres y los trasladaron ante la Fiscalía, que continuará la investigación.
La corporación no precisó la hora ni el punto exacto de la intervención, cuántos envoltorios aseguró, qué sustancia contenían ni por qué delito podrían ser investigados. Ambos conservan la presunción de inocencia mientras la autoridad ministerial define su situación jurídica.
Según la Policía Municipal, el caso forma parte de las acciones diarias con las que busca frenar el consumo y la distribución de drogas en el municipio.