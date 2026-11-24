Apatzingán, 24 de noviembre de 2026.- Una adolescente de 17 años permanecerá en internamiento preventivo mientras se le sigue un proceso por su posible participación en el homicidio de la persona que se disponía a atenderla en un comercio de la colonia Adolfo Ruiz Cortines, en este municipio de Michoacán, el pasado 3 de septiembre.
La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que un juez de Control Especializado en Justicia Penal para Adolescentes la vinculó a proceso por el hecho que la ley señala como homicidio calificado, después de valorar los datos de prueba que presentó la dependencia.
El juez fijó además un plazo de un mes para cerrar la investigación complementaria.
De acuerdo con la carpeta de investigación citada por la Fiscalía, la adolescente llegó en motocicleta al establecimiento y pidió diversos artículos.
Cuando la víctima se disponía a atenderla, fue atacada con un disparo de arma de fuego que le causó la muerte.
La Fiscalía Regional de Apatzingán realizó las indagatorias que, según la FGE, permitieron establecer la posible relación de la adolescente con el ataque. Con esos elementos obtuvo una orden de aprehensión y, tras cumplimentarla, presentó a la adolescente ante el juez especializado.
La vinculación a proceso no es una sentencia. La adolescente conserva la presunción de inocencia y su posible responsabilidad se resolverá en el sistema de justicia penal para adolescentes, que tiene reglas de protección propias para personas menores de 18 años.
La Fiscalía no dio a conocer la identidad de la víctima ni un posible móvil.