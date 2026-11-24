Querétaro, 24 de noviembre de 2026.- Especialistas del Hospital General Regional (HGR) No. 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Querétaro hicieron más de 30 cirugías de reemplazo de rodilla durante la segunda jornada de Traumatología y Ortopedia del hospital, que sumó alrededor de 40 intervenciones.

El resto fueron tres cirugías de columna y cerca de cuatro colocaciones de prótesis de cadera, según informó el IMSS. La institución prioriza estos procedimientos en su estrategia para reducir el número de pacientes que esperan una cirugía.

El jefe del servicio de Traumatología y Ortopedia del HGR No. 1, Luis Fernando Martínez Gutiérrez, explicó lo que estas operaciones cambian para quien las recibe: «las cirugías de reemplazo articular tienen el beneficio de devolverle al paciente la posibilidad de recuperar movimiento, retirar una larga historia de dolor, así como modificar la incapacidad de hacer sus actividades cotidianas que afectan su calidad de vida».

Martínez Gutiérrez dijo que el propósito de las jornadas es reducir el rezago quirúrgico y reforzar la atención a la población derechohabiente. Añadió que el IMSS en Querétaro cuenta con médicos subespecialistas en reemplazo articular dedicados a esa tarea.

La jornada forma parte de la Acción 10, Abatimiento del rezago quirúrgico, de la estrategia «12 Acciones en 120 días». Esta acción contempla cirugías adicionales en noches y fines de semana; a nivel nacional, su meta es realizar 31 mil 700 cirugías adicionales antes del 24 de febrero de 2027.

Al presentar la estrategia, el director general del IMSS, Zoé Robledo, anunció que el instituto llamará a las personas con una programación quirúrgica muy prolongada o que todavía no tienen fecha de cirugía.

En la primera quincena de noviembre, el IMSS informó de otra jornada extraordinaria en el mismo hospital, con 12 reemplazos totales de rodilla.

El IMSS no precisó en qué días se hizo esta segunda jornada ni cuántos pacientes siguen esperando una cirugía ortopédica en el HGR No. 1.