Querétaro, 24 de noviembre de 2026.- Oscar «N» fue vinculado a proceso por daños dolosos. La Fiscalía General del Estado de Querétaro lo acusa de romper con una piedra uno de los cristales del acceso principal de un restaurante, en una plaza comercial del municipio de Querétaro, para meterse al local.
El imputado seguirá en prisión. La autoridad judicial mantuvo la prisión preventiva porque Oscar «N» ya tenía esa medida cautelar en otro proceso penal. También autorizó un plazo de un mes para la investigación complementaria.
Según la Fiscalía, los hechos ocurrieron el 12 de mayo de 2026 en una plaza comercial que está afuera de un fraccionamiento.
Cuando las autoridades supieron de los hechos, detuvieron al imputado con apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro y lo entregaron a la Fiscalía, que abrió la investigación.
La vinculación a proceso se decidió en la audiencia inicial. La dependencia no informó la fecha de esa audiencia ni cuál es el otro proceso penal por el que ya estaba en prisión preventiva. Tampoco dio el nombre de la plaza, del restaurante ni del fraccionamiento, ni dijo si se robaron algo del local.
Oscar «N» se presume inocente mientras una autoridad judicial no declare su responsabilidad, como establece el artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales.