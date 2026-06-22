Vinculan a proceso a hombre por dañar vehículos en Milenio III

Querétaro, 22 de junio de 2026.- Misael “N” fue vinculado a proceso por el delito de daños dolosos, luego de que la Fiscalía General del Estado de Querétaro presentara datos relacionados con afectaciones presuntamente causadas a varios vehículos estacionados en la colonia Milenio III.
La autoridad judicial impuso al imputado la medida cautelar de prisión preventiva justificada y estableció un plazo de dos meses para el desarrollo de la investigación complementaria.
De acuerdo con la indagatoria, los hechos ocurrieron sobre la calle Senda Eterna, entre las vialidades Senda de Paz y Senda de los Recuerdos, donde varios automóviles permanecían estacionados.
La Fiscalía señaló que Misael “N” presuntamente lanzó piedras contra las unidades, lo que provocó daños materiales cuya extensión no fue detallada en la información oficial.
Elementos de la Policía Municipal de Querétaro observaron los hechos, realizaron la detención en flagrancia y pusieron al señalado a disposición de la autoridad competente.
Posteriormente, personal de la Policía de Investigación del Delito desarrolló las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido y reunir los datos que fueron presentados durante la audiencia inicial.
En un expediente distinto, Rotativo informó recientemente sobre otra vinculación a proceso por daños dolosos en Cadereyta de Montes, donde también fue ordenada la prisión preventiva del imputado.
La vinculación a proceso no representa una sentencia definitiva. Misael “N” se presume inocente mientras su responsabilidad no sea declarada por una autoridad judicial.