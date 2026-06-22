Vinculan a proceso a hombre por dañar vehículos en Milenio III

Misael “N” habría lanzado piedras contra unidades estacionadas en Senda Eterna; la investigación complementaria durará dos meses.

Misael “N” aparece en una ficha de la Fiscalía de Querétaro que informa su vinculación a proceso y prisión preventiva.

Misael “N” fue vinculado a proceso por daños dolosos a vehículos estacionados en Milenio III; un juez le impuso prisión preventiva justificada.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 22, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 22 de junio de 2026.- Misael “N” fue vinculado a proceso por el delito de daños dolosos, luego de que la Fiscalía General del Estado de Querétaro presentara datos relacionados con afectaciones presuntamente causadas a varios vehículos estacionados en la colonia Milenio III.

La autoridad judicial impuso al imputado la medida cautelar de prisión preventiva justificada y estableció un plazo de dos meses para el desarrollo de la investigación complementaria.

De acuerdo con la indagatoria, los hechos ocurrieron sobre la calle Senda Eterna, entre las vialidades Senda de Paz y Senda de los Recuerdos, donde varios automóviles permanecían estacionados.

La Fiscalía señaló que Misael “N” presuntamente lanzó piedras contra las unidades, lo que provocó daños materiales cuya extensión no fue detallada en la información oficial.

Elementos de la Policía Municipal de Querétaro observaron los hechos, realizaron la detención en flagrancia y pusieron al señalado a disposición de la autoridad competente.

Posteriormente, personal de la Policía de Investigación del Delito desarrolló las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido y reunir los datos que fueron presentados durante la audiencia inicial.

En un expediente distinto, Rotativo informó recientemente sobre otra vinculación a proceso por daños dolosos en Cadereyta de Montes, donde también fue ordenada la prisión preventiva del imputado.

La vinculación a proceso no representa una sentencia definitiva. Misael “N” se presume inocente mientras su responsabilidad no sea declarada por una autoridad judicial.

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