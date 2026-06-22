Donación multiorgánica permite tres trasplantes en Hospital La Raza

El hígado y los dos riñones procurados en Villahermosa fueron trasladados a la Ciudad de México para pacientes compatibles.

Equipo médico realiza una cirugía de trasplante dentro de un quirófano del Hospital General La Raza.

Especialistas participan en uno de los tres trasplantes efectuados con el hígado y los riñones procurados en Villahermosa.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Jun 22, 2026
Mariana Torres García

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Ciudad de México, 22 de junio de 2026.- Tres pacientes en lista de espera recibieron un hígado y dos riñones en el Hospital General “Dr. Gaudencio González Garza” del Centro Médico Nacional La Raza, tras una donación multiorgánica proveniente de un joven de 21 años.

La procuración se realizó en el Hospital General de Zona No. 46 del Instituto Mexicano del Seguro Social, ubicado en Villahermosa, Tabasco, mediante la coordinación de especialistas de ambas unidades médicas.

Mientras un equipo participó en la obtención y traslado de los órganos hacia la Ciudad de México, personal del Hospital La Raza evaluó la compatibilidad, realizó los estudios clínicos y preparó a los receptores para las intervenciones.

El hígado fue trasplantado a una mujer de 63 años que padecía cirrosis hepática de origen no biliar y presentaba diversas complicaciones relacionadas con la enfermedad.

Los dos riñones fueron asignados conforme a los criterios establecidos por el Centro Nacional de Trasplantes, que consideran la compatibilidad y las condiciones de salud de las personas inscritas en la lista de espera.

Marlene Santos Caballero, jefa de la División de Trasplantes y Auxiliares de Diagnóstico del hospital, destacó que la coordinación entre personal médico, de enfermería y de apoyo permite aprovechar los órganos disponibles y atender oportunamente a los receptores.

Durante 2026, el Hospital General La Raza ha realizado 204 trasplantes de córnea, 47 de riñón, siete de corazón y cinco de hígado, de acuerdo con el balance proporcionado por el Seguro Social.

El caso se suma a otros procedimientos documentados por Rotativo, como la primera procuración multiorgánica en el Hospital 25 del IMSS, la primera donación multiorgánica en el Hospital del Niño y la Mujer de Querétaro y el trasplante de corazón pediátrico realizado por el IMSS en Jalisco.

Las personas interesadas en manifestar su voluntad de donar órganos y tejidos pueden consultar el Centro Nacional de Trasplantes o firmar la tarjeta de donador voluntario en el portal del IMSS.

saludtrasplantesgobiernoimss

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