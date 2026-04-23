Guerra en Irán encarece condones y golpea a México con programa ya debilitado

Karex subirá precios hasta 30% mientras Censida opera con déficit histórico y licitación de lubricantes 2026 quedó sin efecto.

Caja de condones sobre mostrador de farmacia en México con anuncio de alza por guerra en Irán.

Planta de producción de preservativos enfrenta escasez de nitrilo y aceite de silicona derivada del Estrecho de Ormuz.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Abr 23, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
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México, 23 de abril de 2026. — El precio de los condones subirá entre 20% y 30% a nivel global durante los próximos meses por efecto de la guerra en Irán, y México recibirá el alza con un programa público de prevención que apenas adquiere entre 30 y 75 millones de preservativos al año para una población de 68 millones de personas en edad sexual activa.

La combinación entre encarecimiento internacional y déficit estructural interno amenaza con agravar el acceso a uno de los métodos de barrera más básicos contra el VIH y otras infecciones de transmisión sexual, en un contexto donde el Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/sida y Hepatitis (Censida) ya operaba con licitaciones interrumpidas antes del conflicto.

La malasia Karex Bhd, fabricante que produce uno de cada cinco condones del mundo y abastece a marcas como Durex, Trojan, ONE y Pasante, confirmó a Reuters que trasladará a sus clientes alzas de entre 20% y 30%, con la posibilidad de nuevos ajustes si las interrupciones en la cadena de suministro se prolongan.

Su director ejecutivo, Goh Miah Kiat, precisó que el nitrilo —insumo clave para el látex de los preservativos— duplicó su precio en pocas semanas, mientras que el aceite de silicona subió 30% y el caucho natural aumentó un tercio desde enero.

"La situación es sin duda muy frágil, los precios son elevados. No nos queda más remedio que trasladar los costes a los clientes en este momento", declaró el directivo.

El golpe llega cuando el programa público mexicano ya arrastra limitaciones operativas documentadas. De acuerdo con información de la Organización de las Naciones Unidas y el Global AIDS Update 2025 de ONUSIDA, la compra internacional de condones cayó cerca de 30% entre 2016 y 2022 respecto al periodo previo, y las campañas de promoción en países de ingresos bajos y medianos se redujeron casi 50% desde 2010. México no quedó al margen: Censida firmó para el bienio 2025-2026 un contrato de adquisición de entre 60 y 150 millones de condones externos de látex, cifra que en el mejor escenario equivale a un condón por persona al año. Brasil, en contraste, distribuye cerca de mil millones de preservativos gratuitos anuales, entre seis y siete por habitante.

Lubricantes sin abastecer y entregas detenidas por trámites

A la brecha de volumen se suma un problema administrativo. José Antonio Matus, coordinador de Abogacía de AIDS Healthcare Foundation México, documentó que la nulidad de la licitación pública consolidada para la compra de lubricantes provocó la terminación anticipada del contrato, por lo que los programas estatales de VIH no cuentan actualmente con este insumo considerado indispensable para el uso correcto del condón.

"El reto no es solo comprar, sino garantizar una distribución constante y oportuna como parte del derecho a la salud", señaló Matus, quien también reportó que durante 2025 se detuvo la distribución de preservativos en diversas entidades federativas por trámites burocráticos.

La presión internacional sobre el suministro responde al bloqueo parcial del Estrecho de Ormuz, ruta por la que circula cerca de un tercio del petróleo comercializado por vía marítima.

La restricción ha interrumpido el flujo de petroquímicos —nitrilo, aceite de silicona, amoníaco, papel de aluminio para empaques— que son materia prima irremplazable para fabricar preservativos bajo los estrictos requisitos regulatorios que rigen a los productos médicos.

Los envíos de Karex a Europa y Estados Unidos, que antes llegaban en un mes, ahora tardan cerca de dos. La empresa reportó además un incremento de 30% en la demanda global durante el año, presionada por la reducción del financiamiento de programas internacionales de ayuda como USAID.

¿Qué puede hacer México ante el alza?

Censida no ha emitido postura pública sobre cómo ajustará sus compras ante el nuevo escenario de precios ni sobre la reposición de la licitación de lubricantes.

La dependencia reportó en su informe más reciente que en 2022 entregó 29 millones 972 mil condones externos y un millón 993 mil lubricantes a las 32 entidades federativas, cifras que quedan por debajo del techo contratado para el bienio actual.

Al momento de la redacción, no se obtuvo respuesta oficial de la Secretaría de Salud sobre los mecanismos de contingencia frente al encarecimiento internacional del insumo.

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