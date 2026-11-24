Sinaloa, 24 de noviembre de 2026.- Fuerzas Especiales de la Secretaría de Marina (Semar) detuvieron a Samuel “N”, a quien el Gabinete de Seguridad identifica como uno de los principales productores de metanfetamina en las zonas de Quilá y Eldorado y vincula con la facción Los Mayos del Cártel de Sinaloa.

El Gabinete de Seguridad dio a conocer la captura la mañana de este martes. Según su reporte, el operativo se realizó en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y fue resultado de trabajos de inteligencia e investigación. Para las autoridades federales, Samuel “N” era un objetivo prioritario.

En la operación se aseguraron un arma larga, cargadores y droga. En las imágenes oficiales se ven un fusil, un cargador adicional y una bolsa de plástico con una sustancia cristalina. El reporte no precisó el tipo ni la cantidad de droga asegurada.

Quilá y Eldorado son sindicaturas del municipio de Culiacán, al sur de la capital del estado. Las autoridades no informaron el lugar ni la fecha exacta de la detención. Tampoco dijeron ante qué autoridad fue puesto a disposición el detenido ni cuál es su situación jurídica.

La captura ocurre en medio de la guerra entre Los Mayos y Los Chapitos, que desde el 9 de septiembre de 2024 ha elevado la violencia en Sinaloa.

El 19 de noviembre, el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, informó de la detención de seis personas en Mocorito. Entre ellas estaba Irvin Eduardo “N”, alias El Pagador, señalado como líder de una célula ligada a Los Mayos.

El Gabinete de Seguridad afirmó que mantendrá su presencia en Sinaloa y seguirá con acciones coordinadas para debilitar las estructuras criminales, reducir la violencia y proteger a las familias sinaloenses.