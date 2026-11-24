Querétaro, 24 de noviembre de 2026.— Querétaro registrará intervalos de chubascos este martes, con acumulados de entre 5 y 25 milímetros, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para la jornada.
La entidad comparte esa previsión con Nuevo León, San Luis Potosí, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Guerrero y Michoacán, en un día marcado por la influencia del frente frío 8 y de la masa de aire ártico asociada a ese sistema.
Frente estacionario en el Golfo
Según el SMN, el frente frío 8 se extenderá con características de estacionario sobre el golfo de México. Su interacción con un canal de baja presión en el sureste y con la corriente en chorro subtropical originará lluvias puntuales intensas, de 75 a 150 milímetros, en zonas de Puebla, Veracruz, Oaxaca, Yucatán y Quintana Roo.
La masa de aire ártico mantendrá el descenso de temperaturas en el norte, noreste, oriente y centro del país.
Frío en la sierra y viento en el Golfo
Para este martes, el organismo prevé temperaturas mínimas de entre -10 y -5 grados Celsius en zonas serranas de Chihuahua y Durango, y de -5 a 0 grados en las de Baja California, Sonora y Zacatecas. Querétaro no figura en los rangos de temperaturas mínimas difundidos para la jornada.
En la vertiente del Golfo, un evento de norte generará rachas de 70 a 90 kilómetros por hora en las costas de Tamaulipas y Veracruz, con oleaje de 3 a 4 metros.
El pronóstico corresponde al martes 24 de noviembre; los avisos actualizados pueden consultarse en los canales oficiales del SMN y de Protección Civil.