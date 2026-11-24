San Juan del Río, 24 de noviembre de 2026.— La primera estación de radio que tuvo San Juan del Río perdió a quien la dirigió durante la última década. Enrique Morales Reséndiz, director general de Exa FM 99.1, murió el lunes 23 de noviembre. Era la segunda generación de la familia que ha conducido la emisora desde sus primeras transmisiones, en 1962.
Amigos y colaboradores confirmaron la noticia. Morales Reséndiz encabezaba Multimedios en Radiodifusión Morales, la empresa familiar que tiene la concesión de XHVI-FM. Con ese distintivo, la estación transmite en el 99.1 de FM el formato nacional Exa, de MVS Radio. La concesión y la operación siguen en manos de la familia Morales.
Tomó la dirección en 2015, cuando murió su padre, Enrique Morales García. Para entonces ya administraba la estación, y su hermano Juan Carlos coordinaba la programación. En sus años al frente, la emisora mantuvo al aire "La Fuerza de la Palabra", uno de sus programas emblemáticos. En 2017 dejó la amplitud modulada y desde entonces transmite solo en FM.
En febrero de este año, la delegación Querétaro de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) renovó su mesa directiva. La preside José Bernal Vázquez, de Grupo RADAR, y en ella Morales Reséndiz quedó como tesorero, en representación de Exa FM San Juan del Río.
La historia de la estación es también la de su familia. En 1961, el general Ramón Rodríguez Familiar, exgobernador de Querétaro, otorgó la concesión original a Martha Reséndiz Osejo, madre de Enrique. Así lo relató la crónica que El Universal Querétaro publicó a la muerte de Morales García, quien encabezó la emisora más de 50 años y falleció a los 92.
Las primeras emisiones salieron de un inmueble de la avenida Juárez. Con los años, la estación cambió varias veces de nombre: muchos sanjuanenses la siguen llamando XEVI, por sus siglas originales, y otros la recuerdan como "La Quinceañera" o "Radio Ambiente".
Hasta la mañana de este martes, las publicaciones disponibles no precisaban la edad del radiodifusor ni la causa de su muerte, y tampoco había detalles sobre el velorio y el sepelio.