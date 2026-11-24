San Juan del Río, 24 de noviembre de 2026.- El Gobierno Municipal de San Juan del Río entregó un reconocimiento al artista Luis Alonso Gutiérrez Gutiérrez, ganador del concurso «Letras Monumentales». Su propuesta fue la elegida para la intervención artística de las letras emblemáticas de la ciudad.
El reconocimiento lo entregó la Coordinación de Desarrollo Económico, que tiene a su cargo la iniciativa. La administración del alcalde Roberto Cabrera Valencia organizó el certamen junto con Xentral, patrocinador oficial de la intervención.
Entrega del reconocimiento del concurso «Letras Monumentales», frente a las letras de San Juan del Río.
La convocatoria se publicó el 22 de septiembre. Pedía propuestas creativas para que las letras expresaran la cultura, la identidad y el sentido de pertenencia de los sanjuanenses.
Tras la evaluación de las propuestas, el resultado se dio a conocer el 27 de octubre. El jurado lo formaron Haroldo Covarrubias, Eduardo Guillén Romero y Pablo Velázquez Layseca. El municipio no precisó cuántas propuestas se recibieron.
Las letras de San Juan del Río llevan ilustraciones de paisajes, un río y un tren.
De acuerdo con el Gobierno Municipal, el concurso busca impulsar el talento artístico, fortalecer la identidad local y mejorar la imagen de los espacios públicos. También pretende acercar el arte a la vía pública y dar un nuevo uso a elementos urbanos representativos.