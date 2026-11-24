Ciudad de México, 24 de noviembre de 2026.— La Liguilla del Apertura 2026 arrancará el miércoles 25 de noviembre con los primeros partidos de cuartos de final, luego de que la Liga MX confirmara días y horarios de las cuatro eliminatorias que definirán a los semifinalistas del torneo.

Chivas cerró la fase regular en el primer lugar de la tabla, tras vencer a Cruz Azul en la última jornada, y se medirá con Pachuca, que obtuvo el octavo puesto. Los otros cruces son Cruz Azul contra León, América frente a Monterrey y Atlas ante Toluca.

Los clasificados

El orden final de los ocho clasificados quedó así: Chivas, Cruz Azul, América, Atlas, Toluca, Monterrey, León y Pachuca. Rayados se quedó con el último boleto tras vencer a Pumas en la jornada 17, resultado que dejó fuera a Tijuana.

Gallos Blancos de Querétaro no figura entre los ocho equipos que disputarán la fase final del campeonato.

Calendario de cuartos de final

Los equipos mejor ubicados en la clasificación cerrarán sus eliminatorias como locales.

Miércoles 25 y sábado 28 de noviembre

Monterrey vs. América (ida): miércoles 25, 21:10 horas, en el estadio de Rayados.

miércoles 25, 21:10 horas, en el estadio de Rayados. América vs. Monterrey (vuelta): sábado 28, 21:10 horas, Estadio Azteca.

sábado 28, 21:10 horas, Estadio Azteca. Atlas vs. Toluca: ida el miércoles 25 y vuelta el sábado 28, ambos partidos a las 19:00 horas.

Jueves 26 y domingo 29 de noviembre

Pachuca vs. Chivas (ida): jueves 26, 19:00 horas, Estadio Hidalgo.

jueves 26, 19:00 horas, Estadio Hidalgo. León vs. Cruz Azul (ida): jueves 26, 21:10 horas, Estadio León.

jueves 26, 21:10 horas, Estadio León. Chivas vs. Pachuca (vuelta): domingo 29, 19:07 horas, Estadio Akron.

domingo 29, 19:07 horas, Estadio Akron. Cruz Azul vs. León (vuelta): domingo 29, 21:00 horas, Estadio Azteca.

Lo que sigue

Las semifinales están previstas con partidos de ida el 2 y 3 de diciembre y de vuelta el 5 y 6 de diciembre, con horarios aún por definir.