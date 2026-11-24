Culiacán, 24 de noviembre de 2026.— Integrantes del Gabinete de Seguridad federal tienen prevista para este martes una visita a Culiacán para evaluar la violencia en Sinaloa, reunirse con la gobernadora Graciela Domínguez Nava y entregar el primer lote de patrullas a corporaciones locales, cuatro días después de la captura de Fausto Isidro Meza Flores, «El Chapo Isidro».

El viaje fue anunciado el lunes por Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, por cuya instrucción se realiza la visita.

Patrullas, drones y vigilancia carretera

El paquete presentado por el funcionario incluye 90 patrullas, repartidas en partes iguales entre la Policía Estatal y las policías municipales de Culiacán y Mazatlán. A esas tres corporaciones se sumarán 14 camionetas tácticas blindadas, previstas para mediados de diciembre, y una unidad Águila equipada con drones de vigilancia para cada una.

En carreteras, el plan contempla 240 puntos de monitoreo en los tramos Culiacán–Mazatlán y Mazatlán–Durango, con 720 cámaras y 30 detectores de placas. La red será operada desde el centro de monitoreo federal de la SSPC a partir de mediados de diciembre, con acceso para la Guardia Nacional, la Defensa y la Marina.

Prisión preventiva en el Altiplano

Meza Flores ya se encuentra en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México. De acuerdo con Expansión, una jueza federal le impuso el lunes prisión preventiva oficiosa, tras lo cual fue trasladado desde las instalaciones de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada.

En México tiene una orden de aprehensión por delincuencia organizada y delitos contra la salud, mientras que Estados Unidos solicita su extradición. El detenido figura en la lista de los diez fugitivos más buscados por el FBI, y las autoridades lo vinculan con la organización de los Beltrán Leyva.

Lo que dejó la Operación Centella

Su captura se realizó el viernes 20 de noviembre en la llamada Operación Centella, en la que participaron 361 elementos y 14 aeronaves. Cuatro militares murieron durante las acciones y 16 presuntos integrantes del grupo criminal perdieron la vida. Meza Flores fue llevado a la Ciudad de México, donde quedó a disposición de la Fiscalía General de la República a las 05:20 horas del sábado 21.

«La operación la realizó exclusivamente personal del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional», afirmó el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, quien precisó la participación estadounidense: «Estados Unidos solo fue en el intercambio de información para precisar la ubicación de esta persona».

Tras la captura se registraron bloqueos en la entidad. Entre el 21 y el 22 de noviembre, las autoridades retiraron 21 bloqueos y 50 vehículos de las vías sinaloenses, escenario que ahora revisará en el terreno la comitiva federal.