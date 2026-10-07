Michoacán, 7 de octubre de 2026.- Un Tribunal de Enjuiciamiento sentenció a 28 años de prisión a Everardo “N” y Apolinar “N”, jornaleros, por el homicidio calificado de un hombre cometido en julio de 2024 en Buenavista, informó la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE).
De acuerdo con la FGE, las pruebas presentadas durante el juicio acreditaron la plena responsabilidad de ambos en el delito.
El 24 de julio de 2024, los ahora sentenciados convivían con la víctima en su domicilio, ubicado en la zona Centro de Buenavista. Ahí surgió una discusión derivada de problemas personales.
Durante el altercado, los dos hombres accionaron un arma de fuego contra el hombre, quien murió en el lugar a consecuencia de las heridas.
Tras el ataque, Everardo “N” y Apolinar “N” se dieron a la fuga.
La Fiscalía Regional de Apatzingán realizó las investigaciones y reunió datos de prueba suficientes para solicitar la orden de aprehensión contra ambos. Agentes de la institución cumplimentaron el mandamiento judicial.
Concluidas las diligencias y presentados los elementos probatorios en el juicio oral, el Tribunal dictó fallo condenatorio y les impuso la pena de 28 años de prisión.
La sentencia incluye el pago de la reparación del daño.