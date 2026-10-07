Dan 28 años de prisión a dos hombres por homicidio en Michoacán

Un Tribunal de Enjuiciamiento dictó sentencia condenatoria contra Everardo “N” y Apolinar “N” por el homicidio de un hombre cometido en julio de 2024.

Mazo de juez de madera con banda dorada sobre su base, imagen alusiva a la sentencia por homicidio calificado en Michoacán

Un Tribunal de Enjuiciamiento impuso 28 años de prisión a Everardo “N” y Apolinar “N” por el homicidio calificado de un hombre en Buenavista, en julio de 2024.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Oct 07, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Michoacán, 7 de octubre de 2026.- Un Tribunal de Enjuiciamiento sentenció a 28 años de prisión a Everardo “N” y Apolinar “N”, jornaleros, por el homicidio calificado de un hombre cometido en julio de 2024 en Buenavista, informó la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE).

De acuerdo con la FGE, las pruebas presentadas durante el juicio acreditaron la plena responsabilidad de ambos en el delito.

El 24 de julio de 2024, los ahora sentenciados convivían con la víctima en su domicilio, ubicado en la zona Centro de Buenavista. Ahí surgió una discusión derivada de problemas personales.

Durante el altercado, los dos hombres accionaron un arma de fuego contra el hombre, quien murió en el lugar a consecuencia de las heridas.

Tras el ataque, Everardo “N” y Apolinar “N” se dieron a la fuga.

La Fiscalía Regional de Apatzingán realizó las investigaciones y reunió datos de prueba suficientes para solicitar la orden de aprehensión contra ambos. Agentes de la institución cumplimentaron el mandamiento judicial.

Concluidas las diligencias y presentados los elementos probatorios en el juicio oral, el Tribunal dictó fallo condenatorio y les impuso la pena de 28 años de prisión.

La sentencia incluye el pago de la reparación del daño.

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