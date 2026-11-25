Corregidora, 25 de noviembre de 2026.- Un adolescente recibió la máxima duración de internamiento definitivo prevista para menores de edad por el ataque armado que en abril dejó cinco muertos y 12 heridos en una pelea de gallos de la colonia Amanecer Balvanera, en Corregidora.

La autoridad judicial especializada en justicia para adolescentes lo sentenció por el homicidio calificado de cinco personas y por tentativa de homicidio calificado contra otras 12. Al concluir el proceso penal, también le impuso el pago de la reparación del daño, informó la Fiscalía General del Estado de Querétaro. Sus datos personales se mantienen en reserva por tratarse de un adolescente.

El ataque armado ocurrió el 15 de abril de 2026, alrededor de las 21:30 horas. Según la investigación, varias personas armadas entraron a un inmueble de esa colonia, también conocida como Valle Dorado, donde se celebraban peleas de gallos, y dispararon en múltiples ocasiones contra los asistentes.

La Fiscalía mantiene abiertas las líneas de investigación para identificar y localizar a las demás personas involucradas y llevarlas ante la justicia, para que cada una responda por su probable intervención. La dependencia dijo que la sentencia forma parte de la estrategia SINERGIA por Querétaro.