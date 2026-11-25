Toluca, 25 de noviembre de 2026.- Antonio Mohamed encara su última Liguilla al frente del Toluca. El club informó el martes 24 de noviembre, mediante un comunicado, que el técnico concluirá su ciclo al terminar la participación del equipo en la Liguilla del Apertura 2026 y en la Copa Intercontinental de la FIFA, en una decisión tomada de común acuerdo.

El anuncio llegó a unas horas del inicio de la serie de cuartos de final ante Atlas, cuyo partido de ida se juega este miércoles a las 19:00 horas en el Estadio Nemesio Díez.

Por qué lo anunció ahora

El propio Mohamed explicó que eligió hacerlo público antes de que el equipo cerrara su actividad del año. “Esto es un anuncio de que no vamos a seguir después de fin de año. Nos queda por delante jugar la Liguilla y la Intercontinental”, señaló, y agregó: “creemos que lo más respetuoso era anunciarlo hoy, antes de que se generen rumores de que podíamos salir del club”.

Según lo publicado por Claro Sports, el entrenador atribuyó su salida al desgaste acumulado en dos años de trabajo, aseguró que necesita descansar y descartó tener otro proyecto en puerta.

Seis títulos en dos años

En su despedida, la directiva destacó el palmarés del llamado Turco con los Diablos Rojos: dos títulos de Liga, una Concacaf, una Leagues Cup, un Campeón de Campeones y una Campeones Cup, además del boleto al Mundial de Clubes de 2029.

“No existen palabras suficientes para agradecer a quien puso al equipo en el lugar que nuestra historia demanda”, expresó el club en su comunicado.

La serie ante Atlas

Toluca llegó a la fiesta grande como quinto lugar de la tabla y enfrenta al cuarto, Atlas. La vuelta se disputará el sábado 28 de noviembre a las 19:00 horas en el Estadio Jalisco. Si el marcador global termina empatado, avanzará Atlas por su mejor posición en la clasificación.

El antecedente más reciente favorece a Toluca: en la jornada 8 del torneo regular, Toluca goleó 5-2 a Atlas.