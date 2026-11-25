Ciudad de México, 25 de noviembre de 2026.- Renunciar a cualquier tipo de violencia, compartir los cuidados y rechazar los grupos digitales que alimentan el odio contra las mujeres forman parte de los 12 compromisos con los que el Gobierno federal busca que los hombres rompan su complicidad con el machismo.

Se difundirán sobre todo entre estudiantes de bachillerato.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo los presentó este miércoles, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, como parte de una apuesta por el cambio cultural desde la educación.

Jóvenes del CONALEP firmaron el documento ese mismo día, informó María Elvira Concheiro Bórquez, subsecretaria de Igualdad Sustantiva de la Secretaría de las Mujeres.

El cuadernillo, titulado «Compromisos de los Hombres por la Transformación para alcanzar la igualdad sustantiva y una vida sin violencias», pone el acento en los jóvenes: les pide rechazar los contenidos de grupos virtuales que promueven el odio extremo, la humillación, el acoso y la normalización de las violencias contra las mujeres.

También plantea entender el poder como servicio y no como forma de opresión.

En la conferencia matutina, Sheinbaum dijo que erradicar la violencia contra las mujeres se sostiene en «dos columnas». La primera es atender sus causas: «Es un cambio cultural, erradicar el machismo desde la educación, la formación, la concientización de los hombres y de las mujeres». La segunda: «Cero impunidad al abuso sexual, cero impunidad a cualquier tipo de violencia contra las mujeres y particularmente cero impunidad al feminicidio».

La mandataria anunció que a partir del 26 de noviembre se presentarán iniciativas sobre justicia familiar y protección de las mujeres, y que en 2027 se abrirán 500 Centros LIBRE más en el país.

Según sus datos, 27 millones de mujeres reciben apoyo y orientación de programas federales como los Programas para el Bienestar, los Centros LIBRE, la Línea de las Mujeres, Vivienda para el Bienestar y la red de Tejedoras de la Patria.

Los 12 compromisos

Renunciamos a ejercer cualquier tipo de violencias y a toda complicidad que tolere el machismo, el clasismo y el racismo, trabajando con otros hombres por una sociedad igualitaria. Sabemos que las mujeres tienen los mismos derechos que nosotros. Nos comprometemos a erradicar el acoso y el abuso sexual en la casa, con las familias, en la calle, la escuela, el trabajo y en la comunidad. Condenamos el odio y el acoso sexual en los espacios digitales y promovemos el debate crítico. Rechazamos los contenidos o prácticas provenientes de grupos virtuales que promueven entre los hombres y, en particular entre los jóvenes, el odio extremo, la humillación, el acoso y la normalización de las violencias contra las mujeres. Rechazamos todos los estereotipos que nos impiden desarrollarnos en libertad. Compartimos la responsabilidad de los cuidados. Promovemos el cuidado de nuestra salud física y emocional como un ejercicio de derechos y responsabilidad colectiva. Queremos un país donde todas las mujeres y hombres de pueblos indígenas y afromexicanos vivan con dignidad, sin discriminación y sin machismo. Queremos una sociedad segura y pacífica para la población de la diversidad sexual. Impulsamos la toma de decisiones con prácticas democráticas en la calle y en la casa. Concebimos el poder como servicio en todos los espacios de los que formamos parte y no como forma de opresión y violencias sobre otras personas.

Guía contra la violencia digital

Ingrid Gómez Saracibar, subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias, presentó la Guía de Derechos y Seguridad Digital para las Mujeres.

El documento explica qué puede hacer una mujer que vive violencia en internet, cómo usar las herramientas de protección de las plataformas, cómo pedir atención y acompañamiento a las instituciones y cómo proteger cuentas, dispositivos, datos personales y comunicaciones.

16 días de activismo

La secretaria de las Mujeres, Laura Itzel Castillo Juárez, informó que las actividades se extenderán hasta el 10 de diciembre.

Incluyen la inauguración de siete Centros de Justicia para las Mujeres, un Encuentro Nacional de Espacios de Refugio con fiscalías especializadas en delitos de género, brigadas casa por casa sobre el cuidado y la protección de niñas y adolescentes, y jornadas de las Tejedoras de la Patria sobre derechos digitales.

Castillo Juárez precisó que hay 1,001 Centros LIBRE en las 32 entidades, con presencia en el 40 % de los municipios. En ellos se ha atendido a 656 mil mujeres con 1.4 millones de servicios.

La Línea de las Mujeres, en el 079, opción 1, es gratuita y funciona las 24 horas. En su primer año atendió más de 20 mil llamadas: una de cada tres correspondió a violencia crítica. El 83 % recibió atención por algún tipo de violencia y el 17 %, orientación e información.

La funcionaria citó también el Acuerdo de Xicoténcatl, que busca elevar a rango de secretaría las instancias estatales de las mujeres y crear fiscalías especializadas, así como la reforma que amplía el tipo penal de abuso sexual y permite perseguirlo de oficio.

Eleonora Betancur González, representante de ONU Mujeres en México, afirmó que el país tiene un papel de liderazgo en América Latina para demostrar que el compromiso político puede traducirse en acciones que transformen la vida de las mujeres.

«No están solas, que se acerquen a la autoridad para ser protegidas, apoyadas y reconocidos sus derechos», dijo Sheinbaum. La guía y el calendario de actividades pueden consultarse en www.gob.mx/mujeres y en tejedorasdelapatria.mujeres.gob.mx.