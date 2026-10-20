San Juan del Río, 20 de octubre de 2026.— Al menos 20 mujeres en situación de violencia han sido canalizadas durante lo que va de octubre al refugio de Fundación Mujer Vive, informó su presidenta, Claudia Sabrina Aguirre, quien advirtió sobre un incremento en los casos que llegan a la organización y la necesidad de que más mujeres conozcan los espacios de protección disponibles.

La representante de la fundación señaló que la violencia familiar constituye la principal problemática entre las mujeres que solicitan apoyo, una situación que mantiene vigente la necesidad de contar con mecanismos de orientación, acompañamiento y resguardo para quienes enfrentan riesgos dentro de su entorno.

De acuerdo con Aguirre, la organización brinda atención a mujeres con un nivel de riesgo menor, mientras que los casos considerados de mayor gravedad corresponden al Refugio Estatal, donde pueden recibir atención mediante mecanismos especializados de protección.

La presidenta de la fundación explicó que la canalización de las mujeres responde a las condiciones particulares de cada situación, por lo que resulta fundamental identificar las alternativas institucionales disponibles para que puedan solicitar ayuda.

Violencia familiar encabeza los casos atendidos

Claudia Sabrina Aguirre indicó que la violencia familiar es el delito que se presenta con mayor frecuencia entre las mujeres que llegan a Fundación Mujer Vive en busca de orientación y protección.

Esta problemática puede desarrollarse en el ámbito doméstico y afectar la seguridad de las víctimas, especialmente cuando las situaciones de violencia se mantienen dentro de relaciones familiares o de pareja.

En estos escenarios, la falta de información sobre las instituciones de apoyo puede dificultar que las mujeres identifiquen los mecanismos disponibles para solicitar orientación o encontrar un espacio seguro.

Por ello, Aguirre insistió en que los refugios y servicios de atención gratuitos deben contar con mayor difusión entre la población, particularmente entre quienes desconocen su existencia o no saben a qué instancia acudir.

La cifra de al menos 20 canalizaciones corresponde a los casos reportados por Fundación Mujer Vive durante los primeros 20 días de octubre y no representa la totalidad de las denuncias ni de los hechos de violencia familiar registrados en San Juan del Río.

La organización no precisó cuántas de las mujeres canalizadas ingresaron efectivamente al refugio ni cuántas requirieron atención de otras instancias.

Refugios atienden según el nivel de riesgo

La presidenta de Fundación Mujer Vive explicó que existen diferencias entre los mecanismos de protección disponibles para las mujeres, dependiendo de la gravedad de las situaciones que enfrentan.

En el caso de la fundación, los servicios están dirigidos a mujeres con un índice de riesgo menor, mientras que aquellas que presentan condiciones de mayor riesgo son canalizadas a los mecanismos especializados del Refugio Estatal.

Esta distinción permite que las mujeres puedan recibir orientación y atención conforme a sus necesidades y a las posibilidades de intervención de cada institución.

En México, los refugios especializados para mujeres víctimas de violencia forman parte de los mecanismos de protección temporal. Estos espacios pueden contar con servicios de atención psicológica, jurídica, médica y acompañamiento social, según su modelo de operación.

Sin embargo, las características específicas de los servicios que proporciona el refugio de Fundación Mujer Vive no fueron detalladas por su presidenta en la información disponible.

La protección de las mujeres también requiere que las instituciones puedan identificar aquellos casos en los que es necesaria una intervención inmediata, particularmente cuando existe riesgo para su integridad.

Piden mayor difusión de espacios seguros gratuitos

Uno de los principales planteamientos de Claudia Sabrina Aguirre es que las mujeres conozcan las alternativas de apoyo disponibles antes de que una situación de violencia alcance mayores niveles de riesgo.

La presidenta de la fundación consideró necesario ampliar la difusión de los espacios seguros gratuitos y de los mecanismos mediante los cuales las víctimas pueden acercarse a las organizaciones civiles y dependencias gubernamentales.

La falta de conocimiento sobre estos servicios puede representar un obstáculo para quienes buscan ayuda, por lo que la información pública resulta relevante para facilitar el primer contacto con las instituciones.

Además de los espacios de resguardo, la orientación inicial puede ayudar a que las mujeres identifiquen las instancias que cuentan con atribuciones para recibir denuncias, brindar asesoría jurídica o intervenir cuando existe una situación de peligro.

En este sentido, la presidenta de Mujer Vive destacó la necesidad de mantener visibles las opciones de atención, particularmente para aquellas personas que enfrentan violencia dentro de sus hogares.

Fundación Mujer Vive mantiene coordinación institucional

La organización trabaja en coordinación con la Secretaría de las Mujeres, el Centro LIBRE del Estado de Querétaro y la Fiscalía General del Estado, de acuerdo con lo informado por Claudia Sabrina Aguirre.

Esta vinculación permite establecer mecanismos de canalización hacia las instancias correspondientes, dependiendo de las necesidades de cada mujer y del tipo de atención requerida.

Los servicios institucionales de atención a mujeres en situación de violencia pueden comprender orientación psicológica, asesoría jurídica y acompañamiento para acceder a mecanismos de protección.

La intervención de la Fiscalía corresponde a los casos que requieren atención en materia de procuración de justicia, mientras que otras dependencias y organizaciones civiles ofrecen servicios de orientación y apoyo.

La coordinación entre estas instancias facilita que las mujeres tengan distintas vías para buscar ayuda, aunque los procedimientos y servicios específicos dependen de cada institución.

En San Juan del Río, Fundación Mujer Vive se mantiene como una de las organizaciones civiles que reciben solicitudes de apoyo y realizan canalizaciones de mujeres que enfrentan situaciones de violencia.

¿Dónde solicitar ayuda en San Juan del Río?

Las mujeres que requieran orientación pueden comunicarse con Fundación Mujer Vive mediante sus redes sociales oficiales, donde la organización aparece identificada con ese nombre.

También pueden acudir a las dependencias públicas encargadas de atender situaciones de violencia contra las mujeres, incluidas las instancias estatales con servicios de atención psicológica y jurídica.

A nivel nacional, la Línea de las Mujeres 079, opción 1, ofrece atención inicial gratuita y confidencial las 24 horas del día, con orientación y acompañamiento para quienes enfrentan situaciones de violencia.

En caso de peligro inmediato, las mujeres pueden comunicarse al 911, número nacional de emergencias.

La presidenta de Fundación Mujer Vive reiteró la importancia de difundir los espacios gratuitos de protección para facilitar que las mujeres identifiquen dónde solicitar apoyo.

Las al menos 20 canalizaciones registradas por la organización durante octubre reflejan la demanda de atención que reporta la fundación y la necesidad de mantener accesible la información sobre los mecanismos institucionales de protección disponibles en San Juan del Río.