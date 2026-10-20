San Juan del Río, 20 de octubre de 2026.- El Vigésimo Festival Día de Muertos repartirá más de 150 mil pesos en premios entre los ganadores de sus concursos, una bolsa superior a los 135 mil pesos que se entregaron el año pasado, según se informó en conferencia de prensa.

Las categorías son calaveritas literarias, altares y ofrendas, disfraces infantiles, grafiti, plañideras y mascotas. A ellas se suma, en gestión, el concurso de pan de muerto.

El concurso de plañideras otorgará 11 mil pesos al primer lugar, 7 mil al segundo y 5 mil al tercero. En calaveritas literarias los incentivos también aumentan respecto de la edición anterior, y el festival se realizará del 26 de octubre al 2 de noviembre.

Los recursos cuentan con el respaldo del gobierno municipal que encabeza Roberto Carlos Cabrera Valencia.

Los concursos del festival incluyen altares, disfraces, grafiti y mascotas. rotativo.com.mx

Para las mascotas, Patas y Garras Peludas entregará premios en especie con el apoyo de Ángeles Eternos, una funeraria de mascotas. El programa incluye además una cabalgata y un concurso de disfraces para los animales.

La Ex Hacienda de Cerro Gordo tendrá una intervención decorativa y será sede de concursos.

El 26 de octubre, a las 10:00 horas, se inaugurará un mural monumental en la fachada del hotel Jalisco.

Las convocatorias están publicadas en las redes sociales de Presidencia Municipal, Desarrollo Económico y la Dirección de Turismo, así como en las cuentas de Facebook e Instagram del Festival. La invitación está abierta a habitantes del municipio y a visitantes de otras localidades para participar en las actividades y mantener vivas las tradiciones mexicanas.