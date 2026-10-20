Xhitas de San Juan del Río heredan tradición de más de 120 años

Xhitas con máscaras de palo y trajes de colores sostienen carteles del Festival de la Máscara de Palo
  • Xhitas de La Valla con sus máscaras de palo y carteles del Festival de la Máscara de Palo.
Getting your Trinity Audio player ready...
Sandra Guadalupe Cruz Salinas
Por Sandra Guadalupe Cruz Salinas Oct 20, 2026
Sandra Guadalupe Cruz Salinas
Periodista
See Full Bio

San Juan del Río, 20 Oct 2026.- Los xhitas, personajes de la tradición de la máscara de palo que distingue a La Valla, en San Juan del Río, cumplen más de 120 años de transmitirse de generación en generación, sin distinguir género ni edad, de acuerdo con Marcial Ramírez García, Mayor Xhita.

La práctica comienza en la infancia: madres y padres llevan a sus hijos a participar. Incluye baile, vestimenta y personificación, con trajes de colores y máscaras antropomorfas.

La palabra xhita, también escrita shita, proviene del otomí y se traduce como “abuelo” o “ancestro”. Las danzas estuvieron ligadas a las fiestas patronales y al ciclo agrícola; hoy también tienen un carácter recreativo y religioso, en honor a la Virgen de Guadalupe.

Ramírez García lleva 48 años en esta práctica y afirma que tanto la vestimenta como las máscaras han cambiado. “La juventud de hoy ocupa otra vestimenta, de hecho la de anteriormente ya no hay, la de antes de aquel tiempo de hace 120 años”, dijo.

Tras la tercera edición del Festival de la Máscara de Palo, la comunidad xhita cuenta con mayor reconocimiento municipal.

La coordinación del programa Festivaleando ha buscado respaldar a los xhitas y se les ofreció una imprenta para elaborar productos con marca propia y diseños xhitas.

tradiciones y costumbres festividades la valla

Reciente

Marcadores de indicio numerados junto a un cuchillo y un pañuelo con manchas rojas sobre un camino de tierra, con un vehículo al fondo, como referencia al ataque armado en Culiacán.
Seguridad

Ataque armado en Culiacán deja un muerto y un herido

La víctima mortal fue identificada como un joven de 20 años; los responsables no fueron identificados en el reporte inicial.

Cinta de acordonamiento y marcador de indicio junto a una bolsa de evidencia sobre terreno con pasto, en referencia al ataque armado en una llantera de Mazatlán.
Seguridad

Ataque a llantera en Mazatlán deja un muerto y dos heridos

El reporte de emergencia ingresó aproximadamente a las 00:30 horas; militares y policías resguardaron el establecimiento.

Perito con traje y guantes de protección recoge con pinzas un casquillo junto a un marcador de indicio sobre adoquín, en referencia a los casquillos localizados tras el ataque armado en Juchitán.
Seguridad

Ataque armado en Juchitán deja dos muertos y un niño herido

Uno de los hombres murió en el lugar y otro después de ingresar al hospital; dos personas sobrevivieron con heridas.

Futbolista con calcetas blancas y tachones rojos conduce el balón sobre el césped durante un partido, imagen de nota sobre turismo deportivo de mexicanos en Madrid
Deportes

La experiencia de vivir el fútbol europeo: una parada obligatoria en Madrid para el turista mexicano