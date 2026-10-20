Xhitas de San Juan del Río heredan tradición de más de 120 años

San Juan del Río, 20 Oct 2026.- Los xhitas, personajes de la tradición de la máscara de palo que distingue a La Valla, en San Juan del Río, cumplen más de 120 años de transmitirse de generación en generación, sin distinguir género ni edad, de acuerdo con Marcial Ramírez García, Mayor Xhita.

La práctica comienza en la infancia: madres y padres llevan a sus hijos a participar. Incluye baile, vestimenta y personificación, con trajes de colores y máscaras antropomorfas.

La palabra xhita, también escrita shita, proviene del otomí y se traduce como “abuelo” o “ancestro”. Las danzas estuvieron ligadas a las fiestas patronales y al ciclo agrícola; hoy también tienen un carácter recreativo y religioso, en honor a la Virgen de Guadalupe.

Ramírez García lleva 48 años en esta práctica y afirma que tanto la vestimenta como las máscaras han cambiado. “La juventud de hoy ocupa otra vestimenta, de hecho la de anteriormente ya no hay, la de antes de aquel tiempo de hace 120 años”, dijo.

Tras la tercera edición del Festival de la Máscara de Palo, la comunidad xhita cuenta con mayor reconocimiento municipal.

La coordinación del programa Festivaleando ha buscado respaldar a los xhitas y se les ofreció una imprenta para elaborar productos con marca propia y diseños xhitas.