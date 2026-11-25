Querétaro, 25 de noviembre de 2026.- La Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Querétaro presentará una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por los videos que circulan en redes sociales. Mientras tanto, revisa si son auténticos. Su titular, Juan Luis Ferrusca Ortiz, aseguró que la difusión no ha afectado el trabajo de la policía de la capital.
«Hasta este momento estoy en posibilidad de afirmar que la operación policial no ha sido comprometida», dijo el secretario en un mensaje de audio enviado a los medios.
Ferrusca Ortiz explicó que, en cuanto se conoció la difusión del material, se abrió una investigación interna por instrucción del presidente municipal Felifer Macías. También se reforzó la protección de los sistemas de la corporación.
La revisión se centra en el material operativo de las grabaciones de video a bordo, para comprobar si es auténtico. Según el secretario, ese material solo contiene acciones operativas. Prometió dar más información cuando haya resultados.
La segunda medida tiene que ver con la línea de atención a emergencias. Ferrusca Ortiz ordenó reforzar los protocolos de seguridad digital, sobre todo en ese canal, para proteger las herramientas de la dependencia.
El caso avanza así por dos vías: la investigación interna de la corporación y la denuncia ante la Fiscalía, que será la instancia encargada de indagar la difusión del material.
El secretario no detalló qué acciones aparecen en los videos, cuántos son ni cuándo se presentará la denuncia. Pidió evitar especulaciones y respetar los tiempos de la investigación, para que cualquier información adicional se conozca por la vía oficial.