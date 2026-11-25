Mazatlán, 25 de noviembre de 2026.- Fuerzas federales detuvieron a seis personas en una casa de la colonia Rinconada del Valle, en Mazatlán. La Secretaría de la Defensa Nacional las señala como integrantes de una célula de Los Chapitos. En el inmueble se aseguraron cuatro armas de fuego, cargadores, cartuchos, un vehículo y una motocicleta.

La detención ocurrió el 24 de noviembre. Según Defensa, fue resultado de trabajos de Inteligencia Militar Central. En la acción participaron elementos de la Guardia Nacional, del Ejército Mexicano y de Fuerzas Especiales del Ejército asignados a la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia.

La dependencia ubicó a los detenidos en el "Cártel del Pacífico", dentro de la facción "Los Chapitos". No informó sus nombres, sus edades ni las funciones que les atribuye dentro del grupo.

Los seis y lo asegurado quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República en Mazatlán. La FGR deberá determinar su situación jurídica y continuar con las investigaciones.

Con esta acción, Defensa contabiliza 59,510 presuntos delincuentes detenidos por la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano durante la actual administración.