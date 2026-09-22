Mazatlán, Sinaloa, 22 de septiembre de 2026.- Fuerzas federales detuvieron en Mazatlán a cuatro personas, entre ellas Jesús Antonio "N", alias El Peli, a quien el Gabinete de Seguridad identifica como generador de violencia y operador logístico de un grupo delictivo, y a quien el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, ubicó dentro de la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.
La operación partió de trabajos de inteligencia e investigación. Con vigilancia y seguimiento, los agentes establecieron que Jesús Antonio "N" mantenía presencia en el municipio y que desde ahí coordinaba tres tareas para la organización: la logística operativa, el abastecimiento y la administración del dinero obtenido por la comercialización de narcóticos.
Con esa información, las instituciones federales ejecutaron la operación en la que fue detenido junto con otras tres personas. Durante la acción se aseguraron diversas dosis de droga y dinero en efectivo.
De acuerdo con la información difundida por García Harfuch, El Peli respondía a Genaro Aarón "N". Las autoridades federales lo relacionan con privaciones ilegales de la libertad.
En la acción intervinieron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional, con información del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), como parte del reforzamiento de seguridad en Mazatlán.
Los cuatro detenidos fueron informados de sus derechos y puestos, junto con la droga y el efectivo asegurados, a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, que determinará su situación jurídica.