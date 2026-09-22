Detienen en Mazatlán a El Peli, señalado operador de Los Chapitos

El Gabinete de Seguridad le atribuye la logística, el abastecimiento y la administración del dinero de la venta de narcóticos en el puerto sinaloense.

Cuatro personas detenidas por fuerzas federales en Mazatlán, Sinaloa, entre ellas Jesús Antonio "N", alias El Peli

Jesús Antonio "N", alias El Peli, fue detenido en Mazatlán junto con otras tres personas en una operación federal en la que se aseguraron dosis de droga y dinero en efectivo. Los cuatro fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica, y se presumen inocentes mientras no exista sentencia.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 22, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Mazatlán, Sinaloa, 22 de septiembre de 2026.- Fuerzas federales detuvieron en Mazatlán a cuatro personas, entre ellas Jesús Antonio "N", alias El Peli, a quien el Gabinete de Seguridad identifica como generador de violencia y operador logístico de un grupo delictivo, y a quien el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, ubicó dentro de la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

La operación partió de trabajos de inteligencia e investigación. Con vigilancia y seguimiento, los agentes establecieron que Jesús Antonio "N" mantenía presencia en el municipio y que desde ahí coordinaba tres tareas para la organización: la logística operativa, el abastecimiento y la administración del dinero obtenido por la comercialización de narcóticos.

Con esa información, las instituciones federales ejecutaron la operación en la que fue detenido junto con otras tres personas. Durante la acción se aseguraron diversas dosis de droga y dinero en efectivo.

De acuerdo con la información difundida por García Harfuch, El Peli respondía a Genaro Aarón "N". Las autoridades federales lo relacionan con privaciones ilegales de la libertad.

En la acción intervinieron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional, con información del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), como parte del reforzamiento de seguridad en Mazatlán.

Los cuatro detenidos fueron informados de sus derechos y puestos, junto con la droga y el efectivo asegurados, a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, que determinará su situación jurídica.

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