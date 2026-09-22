Querétaro, 22 de septiembre de 2026.- El Grupo Legislativo de Morena en la LXI Legislatura del Estado de Querétaro solicitó información sobre la aplicación y los resultados de 465 millones de pesos destinados a infraestructura y apoyos tras las inundaciones registradas en la Sierra Gorda y el Semidesierto, al fijar su postura ante la Glosa del Quinto Informe de Gobierno.
La petición abarca también 30 millones de pesos asignados a personas con discapacidad. De acuerdo con los legisladores, la revisión debe establecer cuánto dinero se presupuestó, cómo se ejerció, a quién llegó y qué resultados produjo.
En conferencia de prensa, la bancada sostuvo que la Glosa debe trascender el cumplimiento de un protocolo y convertirse en un ejercicio efectivo de contrapeso, fiscalización y rendición de cuentas frente al Poder Ejecutivo.
Participaron el coordinador del grupo, Arturo Maximiliano García; las diputadas y los diputados Andrea Tovar Saavedra, Ulises Gómez de la Rosa y Homero Barrera McDonald; la coordinadora del Partido Verde Ecologista de México, Gina Guzmán, y Santiago Nieto Castillo, coordinador estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Querétaro.
"La Glosa no es un acto de cortesía; es un ejercicio explícito de división de poderes y un contrapeso de orden constitucional", sostuvo García.
Explicó que al Poder Legislativo le corresponde analizar y evaluar los resultados que reporta el Ejecutivo, contrastarlos con la realidad que observa la ciudadanía y revisar tanto el ejercicio presupuestal como el desempeño administrativo de las distintas áreas de gobierno.
"Lo que buscamos es que un informe escrito y unilateral se transforme en un ejercicio bilateral: hay preguntas, hay respuestas, hay réplica y, sobre todo, hay una responsabilidad de rendir cuentas frente al Poder Legislativo", afirmó.
Nieto Castillo, quien fijó la postura del bloque de la Cuarta Transformación ante el inicio de la Glosa, señaló inconsistencias metodológicas en la presentación de la información financiera del Ejecutivo estatal.
Según expuso, la incorporación conjunta de datos de distintos ejercicios fiscales puede dificultar la evaluación precisa del gasto público del periodo sujeto a revisión.
Sostuvo que la rendición de cuentas debe observar principios del derecho presupuestario como la anualidad, la universalidad de los ingresos y la transparencia, para que el Poder Legislativo y la ciudadanía conozcan con claridad cómo se ejercieron los recursos públicos.
El coordinador de Morena adelantó que su bancada abordará la Glosa a partir de los temas que impactan directamente a la población, más allá de las cifras o los resultados que el propio Gobierno estatal decidió destacar en su informe.