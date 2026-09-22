Morena pide aclarar en Glosa uso de 465 mdp para inundaciones

Santiago Nieto Castillo advirtió inconsistencias metodológicas porque la información financiera del Ejecutivo estatal mezcla datos de distintos ejercicios fiscales.

Participantes de la conferencia de Morena sobre la Glosa del Quinto Informe, ante el atril del Poder Legislativo de Querétaro.

Diputados de Morena y la coordinadora del PVEM fijaron postura ante la Glosa del Quinto Informe y solicitaron información sobre 465 millones de pesos destinados tras las inundaciones en la Sierra Gorda y el Semidesierto.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 22, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 22 de septiembre de 2026.- El Grupo Legislativo de Morena en la LXI Legislatura del Estado de Querétaro solicitó información sobre la aplicación y los resultados de 465 millones de pesos destinados a infraestructura y apoyos tras las inundaciones registradas en la Sierra Gorda y el Semidesierto, al fijar su postura ante la Glosa del Quinto Informe de Gobierno.

La petición abarca también 30 millones de pesos asignados a personas con discapacidad. De acuerdo con los legisladores, la revisión debe establecer cuánto dinero se presupuestó, cómo se ejerció, a quién llegó y qué resultados produjo.

En conferencia de prensa, la bancada sostuvo que la Glosa debe trascender el cumplimiento de un protocolo y convertirse en un ejercicio efectivo de contrapeso, fiscalización y rendición de cuentas frente al Poder Ejecutivo.

Participaron el coordinador del grupo, Arturo Maximiliano García; las diputadas y los diputados Andrea Tovar Saavedra, Ulises Gómez de la Rosa y Homero Barrera McDonald; la coordinadora del Partido Verde Ecologista de México, Gina Guzmán, y Santiago Nieto Castillo, coordinador estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Querétaro.

"La Glosa no es un acto de cortesía; es un ejercicio explícito de división de poderes y un contrapeso de orden constitucional", sostuvo García.

Explicó que al Poder Legislativo le corresponde analizar y evaluar los resultados que reporta el Ejecutivo, contrastarlos con la realidad que observa la ciudadanía y revisar tanto el ejercicio presupuestal como el desempeño administrativo de las distintas áreas de gobierno.

"Lo que buscamos es que un informe escrito y unilateral se transforme en un ejercicio bilateral: hay preguntas, hay respuestas, hay réplica y, sobre todo, hay una responsabilidad de rendir cuentas frente al Poder Legislativo", afirmó.

Nieto Castillo, quien fijó la postura del bloque de la Cuarta Transformación ante el inicio de la Glosa, señaló inconsistencias metodológicas en la presentación de la información financiera del Ejecutivo estatal.

Según expuso, la incorporación conjunta de datos de distintos ejercicios fiscales puede dificultar la evaluación precisa del gasto público del periodo sujeto a revisión.

Sostuvo que la rendición de cuentas debe observar principios del derecho presupuestario como la anualidad, la universalidad de los ingresos y la transparencia, para que el Poder Legislativo y la ciudadanía conozcan con claridad cómo se ejercieron los recursos públicos.

El coordinador de Morena adelantó que su bancada abordará la Glosa a partir de los temas que impactan directamente a la población, más allá de las cifras o los resultados que el propio Gobierno estatal decidió destacar en su informe.

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